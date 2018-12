Forum Smart City Paris-La Tribune : Veolia présente ses solutions pour des villes plus résilientes et inclusives

29 novembre 2018

Le Forum Smart City Paris La Tribune 2018 a réuni pendant 2 jours entrepreneurs et responsables politiques à l'Hôtel de ville de Paris. L'objectif : réfléchir aux nouveaux modèles économiques à développer pour permettre une transformation urbaine 'Zéro Carbone'. Veolia a participé à deux tables rondes, l'une sur les nouveaux modes de financement des infrastructures et la seconde sur la résilience des villes.

Améliorer les infrastructures pour accroître la résilience de la ville

Les villes sont exposées à des catastrophes climatiques qui se multiplient. Face à ces nouveaux risques, elles doivent notamment accroître la résilience de leurs

infrastructures et de leurs services d'eau et d'énergie., directeur développement, innovation et marchés de Veolia, a présenté les, qui permettent de financer l'amélioration de ces infrastructures.

« Ces produits d'assurance apportent une source de financement nouvelle qui contribuera à réduire les risques et à augmenter la résilience de la ville. En effet, une partie des fonds levés est allouée directement à l'amélioration des infrastructures afin de réduire l'impact des catastrophes naturelles, ce qui bénéficie à la fois à l'investisseur et à la ville en réduisant leurs risques respectifs. »

Rendre la ville plus résiliente et inclusive grâce à l'agriculture urbaine et à l'économie sociale et solidaire

Pour accroître leur résilience face aux changements climatiques, les villes explorent de nouvelles solutions, comme la végétalisation des espaces. Laurent Auguste a précisé :

« Les infrastructures vertes, comme les fermes urbaines élaborées selon les principes de la permaculture, permettent à la ville de lutter contre les inondations en augmentant les surfaces drainantes, tout en créant des boucles locales d'activités inclusives. Par exemple à Lille, Veolia a créé une ferme pilote d'agriculture urbaine qui favorise l'insertion dans un quartier défavorisé, et produit des produits de qualité distribués dans toute la ville. »

Le projet EcoCité de Montpellier reçoit le Grand Prix Smart Cities

Le Palmarès Smart Cities récompense les initiatives des collectivités locales pour construire les villes de demain, selon 5 critères : innovation, utilité sociétale, participation au développement économique, impact environnemental, perspectives d'évolution.

Claire Falzone, directrice générale de

Nova Veolia , filiale de Veolia dédiée à l'innovation et au développement de services numériques , a remis le Grand Prix Smart Cities de l'année à la métropole de Montpellier Méditerranée pour son projet EcoCité . Celui-ci articule transports, commerces, logements sociaux, espace de partage et de nature intégré au tissu urbain, pour une nouvelle façon de vivre ensemble.

