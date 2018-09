Forum mondial Convergences 2018 : Veolia présente ses solutions pour la « ville de demain »

7 septembre 2018

Les 3 et 4 septembre, à Paris, le 11e Forum mondial Convergences a rassemblé 5 000 responsables économiques, politiques, associatifs, académiques venus d'une cinquantaine de pays, autour du thème « Faire Société, Faire Demain ».

Les défis de la ville de demain : 'les solutions existent déjà'

Laurent Auguste, directeur Développement, Innovation et Marchés de Veolia, est intervenu à la table ronde sur les 'Villes de demain - des villes inclusives, durables et résilientes ' : « Les solutions sont déjà là pour répondre aux défis de la ville de demain : elles s'intègrent dans une logique d'économie circulaire, qui englobe les trois dimensions environnementale, économique et sociale. Il faut mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour déployer ces solutions à grande échelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la problématique du plastique lorsque la forte mobilisation de l'opinion publique exerce une pression sur les marques et les industriels».

Réconcilier entreprise et société

Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia, est intervenu sur le thème « Retours sur les plans de vigilance 2018 - Focus sur les droits humains ». Il a rappelé à cette occasion que « le devoir de vigilance doit dépasser la gestion des risques. Il constitue une opportunité pour réconcilier entreprise et société ».

En savoir plus :

> La responsabilité sociétale (RSE) de Veolia

> Ressourcer le monde: développer l'accès aux ressources, préserver et renouveler les ressources

> Veolia participe à la semaine mondiale de l'eau de Stockholm 2018 : comment gérer et préserver les ressources en eau renforçant les écosystèmes naturels ?

> Veolia, référence mondiale de la gestion optimisée des ressources: voir les vidéos sur la valorisation énergétique des déchets, la cogénération biomasse et la collecte et le traitement des eaux usées

> Forum mondial Convergences 2018