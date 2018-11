Grosse commande en Allemagne pour Stadler Rail

Zurich (awp) - Stadler Rail a décroché une importante commande de Transdev, société qui a remporté le contrat d'exploitation 12 lignes du réseau RER (SBahn) autour de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, à compter de 2021. Via sa filiale NordWestBahn, le transporteur a commandé au fabricant thurgovien de matériel ferroviaire 64 rames du type Flirt, pour quelque 362 millions de francs suisses.

A la faveur de cette nouvelle commande, Transdev exploitera une flotte de pas moins de 100 rames Flirt, relève mercredi Stadler Rail dans un communiqué. Composées chacune des trois voitures, les nouvelles compositions affichent une longueur de 68 mètres et peuvent accueillir un maximum de 397 passagers, le nombre de places assises atteignant 180.

Transdev a auparavant annoncé avoir remporté le contrat d'exploitation pour une durée de douze ans du réseau RER de 385 kilomètres autour de la capitale du Land de Basse Saxe. D'un montant de 1,5 milliard d'euros, le contrat a été remporté à la suite d'un appel d'offre européen des autorités organisatrices du réseau (région et syndicats) et représente environ "9,3 millions de train kilomètres annuels pour plus de 30 millions de passagers transportés".

Fort du nouveau contrat, Transdev se positionne désormais comme le deuxième opérateur ferroviaire en Allemagne. Présent outre-Rhin depuis plus de 20 ans, Transdev est actuellement contrôlé à 70% par la Caisse des dépôts et à 30% par Veolia.

Le groupe allemand diversifié Rethmann est en cours d'acquisition de cette dernière part et portera sa participation à 34%, une opération annoncée début octobre et dont la clôture est attendue à la fin de l'année ou début 2019.

