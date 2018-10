Inondations dans l’Aude : aux côtés des pompiers et de la sécurité civile, Veolia se mobilise face à l’urgence

25 octobre 2018

Le 15 octobre, des pluies diluviennes ont provoqué la crue de l'Aude la plus importante depuis plus d'un siècle.

Le président de la République Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, et le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu, se sont rendus sur place lundi 22 octobre. En présence des élus du département, ils ont remercié les pompiers, la sécurité civile et tous les acteurs - dont Veolia - qui se sont mobilisés suite à la catastrophe.



Veolia alimente en eau 40 % de la population du département de l'Aude (227 000 habitants). C'est pourquoi une centaine d'opérateurs du Groupe se sont mobilisés dès les premières heures qui ont suivi les inondations. Ils ont travaillé sans relâche aux côtés des collectivités et de l'Agence régionale de santé de la région Occitanie, pour maintenir la continuité de la desserte en eau et sa potabilité.

Dans le pays carcassonnais, la zone la plus touchée du département, les équipes de Veolia ont remis en service en quelques heures l'usine de production d'eau potable des Barthes qui était en partie inondée. Située à Cuxac-Cabardès, cette station traite 10 000 md'eau par jour pour 50 000 habitants. Elle alimente les communes du Syndicat Sud Oriental des Eaux de la Montagne Noire, dont les réseaux ont été endommagés par les pluies torrentielles.

Dans le gymnase de la ville de Trèbes, Pierre Lompech, Directeur du Territoire Aude chez Veolia et ses deux collaborateurs Jean-Paul Tabarly et Gérard Gurizan, ont pu serrer la main du chef de l'Etat qui les a remerciés personnellement pour le travail accompli :

' Un moment émouvant partagé avec la sécurité civile, les pompiers et l'ensemble des élus du département ', a rapporté Pierre Lompech.

'En remerciant nos équipes locales, Emmanuel Macron rappelle à quel point rendre l'eau accessible à tous est essentiel', a ajouté Romain Ascione, directeur régional de la région Sud pour l'activité Eau de Veolia en France.

