Journée internationale de la diversité biologique : pour Veolia, « Ressourcer le monde », c'est aussi préserver la biodiversité

La journée internationale de la diversité biologique aborde aujourd'hui le thème : 'Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé'. Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, nous alerte : « Qu'il s'agisse des espèces ou des écosystèmes, la diversité biologique est indispensable à la santé et au bien-être de l'espèce humaine. J'exhorte tous les acteurs à prendre de toute urgence des mesures de protection et de gestion durables pour préserver la vie dans toute sa richesse et sa fragilité. » Dans un monde où les enjeux de sécurité alimentaire et d'autosuffisance sont critiques, la biodiversité est essentielle. La mission de Veolia « Ressourcer le monde » passe aussi par la préservation de la biodiversité, qui apporte matières premières, nourriture, eau potable et molécules indispensables à la santé humaine. Lors du press day organisé par Veolia en février 2018, le PDG du Groupe Antoine Frérot, abordait la question : 'Comment nourrir 9 milliards d'humains en 2040 ?'. Les métiers de Veolia sont directement connectés aux milieux naturels (eau, air, sol). Ils contribuent à protéger l'environnement, notamment en rendant aux rivières une eau dépolluée par le traitement des eaux usées, ou en limitant la pollution des sols et des milieux aquatiques par la collecte, le traitement des déchets ménagers et industriels. D'ici à 2050, compte tenu de la croissance démographique et de l'explosion des classes moyennes, la production alimentaire mondiale devrait augmenter de 50%.

Pour produire durablement cette nourriture, alors que les ressources en sols, en eau et en énergie se raréfient, il faut : réduire la pression sur les terres agricoles en protégeant les sols ; mieux utiliser l'eau et l'énergie, de façon plus durable et efficiente ; diversifier les sources de protéines car le développement de l'élevage aura un impact négatif sur l'environnement, générant des émissions de gaz à effet de serre et nécessitant plus d'eau et de terres ; et améliorer la traçabilité alimentaire en offrant des garanties sur la qualité. Antoine Frérot PDG de Veolia