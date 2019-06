Journée mondiale de l'environnement : pour combattre la pollution de l'air intérieur, Veolia s'engage !

« Combattre la pollution de l'air » : la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin, organisée par l'ONU Environnement, appelle à relever l'un des grands défis environnementaux de notre époque. L'engagement de la Chine, pays hôte des célébrations de la Journée pour 2019, peut à ce titre servir d'inspiration aux pays du monde entier.

Ā l'occasion de la publication des résultats d'une étude Elabe réalisée pour Veolia, en France, en Belgique et à Shanghai (Chine), le PDG du Groupe Antoine Frérot dévoile une nouvelle offre pour améliorer la Qualité de l'air intérieur.

Neuf personnes sur dix sont exposées à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde, la pollution atmosphérique aurait causé plus de huit millions de décès prématurés en 2016, dont près de la moitié (3,8 millions) serait due à un air intérieur de mauvaise qualité (OMS 2018)… Car contrairement aux idées reçues, l'air que l'on respire à l'intérieur des bâtiments est jusqu'à 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur, alors même que nous passons 85% de notre temps dans un endroit clos.

L'étude Elabe réalisée pour Veolia sur ce sujet en France, Belgique et à Shanghaï, démontre pourtant qu'un Français sur deux, et plus de 60% des Belges et des Shanghaiens interrogés, ignorent que nous sommes davantage exposés à la pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. En France, par exemple, l'air que l'on respire dans 60% des logements et 34% des locaux tertiaires est de mauvaise qualité (source OQAI).

Mais si la pollution de l'air intérieur représente une problématique complexe à résoudre, elle peut être adressée dès aujourd'hui, avec des résultats rapides et tangibles.