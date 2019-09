Journée nationale de la qualité de l'air : Le Raincy et Veolia s'associent pour garantir la qualité de l'air à l'intérieur de deux écoles de la ville via une opération unique en France « Dans mon école, c'est le Bon'Air ! »

Jean-Michel Genestier, maire du Raincy (en Ile-de-France) et Vice-président du Grand Paris Grand Est, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont annoncé ce 18 septembre - Journée nationale de la qualité de l'air - une initiative conjointe qui fera du Raincy la 1ère ville de France à garantir 100% de 'Bon'Air' à l'école. Pour cette opération, Veolia apporte ses solutions pour aider la ville à mieux protéger la santé et la qualité de vie des plus jeunes.

En effet, leur système respiratoire n'ayant pas atteint leur maturité, ils sont plus vulnérables et plus sensibles aux pollutions. Une mauvaise qualité de l'air impacte également leurs capacités d'apprentissage et de mémorisation. D'où l'importance de traiter en priorité la qualité de l'air intérieur des établissements scolaires, car les enfants passent 90% de leur temps à l'intérieur de bâtiments. Une réalité dont se préoccupent 60% des parents selon une étude Elabe pour Veolia. Ces derniers s'inquiètent d'autant plus qu'ils manquent d'informations : 81% des parents en France estiment qu'ils sont mal informés sur la qualité de l'air à l'intérieur de l'établissement où leur enfant est scolarisé, selon la même étude.