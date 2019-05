La fondation Veolia soutient la nouvelle mission de Tara Expéditions : « Aux origines de la pollution plastique »

La goélette Tara quitte aujourd'hui Lorient (France), son port d'attache dans le Morbihan, pour une nouvelle mission : « Aux origines de la pollution plastique », avec le soutien de la fondation Veolia. Elle sillonnera de juin à novembre 2019, les 4 façades maritimes de l'Europe et explorera 10 grands fleuves pour mieux comprendre et maîtriser la pollution plastique dont 80 % est d'origine terrestre. Le voilier rejoindra la mer du Nord, la mer Baltique, la côte Atlantique et enfin la mer Méditerranée.

Cette mission microplastiques 2019 fera 18 escales en Europe pour identifier les foyers de dispersion des plastiques et leur impact. Pluie ruisselant sur les routes, lacs, rivières ou fleuves sont tous des vecteurs des déchets plastiques qui finissent dans l'océan. La goélette Tara part donc à la recherche des origines terrestres de ces matières plastiques qu'on retrouve en mer, avec à son bord une équipe interdisciplinaire d'une quarantaine de scientifiques.

Les prélèvements réalisés permettront de mesurer localement les concentrations à l'embouchure de 10 fleuves d'Europe : la Tamise (Angleterre), l'Elbe et le Rhin (Allemagne), la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône (France), le Tage (Portugal), l'Èbre (Espagne) et le Tibre (Italie).

Parce que les plastiques perturbent durablement les écosystèmes en s'accumulant dans la chaîne alimentaire pour terminer dans nos assiettes, cette mission contribuera à hiérarchiser les plastiques les plus toxiques selon leur composition, pour - à terme - les éliminer de notre consommation.