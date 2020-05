Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia Environnement abandonne 1,5% à 19,17 euros malgré des résultats trimestriels conformes aux attentes et surtout, des prévisions globalement encourageantes. L'activité du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets reprend en effet progressivement, au fil de l'eau. Après un premier trimestre profondément marqué par la pandémie, la reprise s'accélère ces dernières semaines en Asie. En Europe, où l'impact du Covid-19 n'a commencé qu'à se faire sentir fin mars, la convalescence vient de débuter.Certes a reconnu le PDG, Antoine Frérot, il est encore trop tôt pour estimer correctement les conséquences de la crise sur les résultats de l'année 2020, mais l'espoir d'un rebond en Europe au mois de mai est bien là.Pour autant, afin de compenser autant que faire ce peut les dégâts causés par le virus, le groupe a initié en Europe un plan d'économies de 200 millions d'euros, qui s'ajoute à son objectif annuel de 250 millions. Il prévoit en outre de réduire cette année ses investissements de 500 millions, en préservant cependant les investissements de croissance.Preuve de son optimisme, Veolia estime que la crise actuelle pourrait déboucher sur des opportunités d’acquisitions.De quoi faire oublier, ou presque, des résultats trimestriels dégradés.Le spécialiste des services collectifs a dégagé au premier trimestre 2020 un résultat net courant part du groupe de 121 millions d'euros, en baisse de 40,2% à données constantes et de 29,3% en organique.De son côté, l'Ebitda est ressorti à 970 millions d'euros, en repli de 5,9% (-2,9% en organique).Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 6,675 milliards d'euros, soit un recul de 1,6% en données courantes (-0,5% en organique).Evoquant un début d'année sans surprise, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 20 euros.