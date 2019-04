MEDIA-Veolia attend plus de $1 md de la vente de District Energy-Bloomberg

16 avril (Reuters) - Veolia attend des offres de plus d'un milliard de dollars (886 millions d'euros) pour son activité nord-américaine de systèmes de chauffage et de refroidissement lors du premier tour d'enchères prévu le mois prochain, rapporte mardi Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-16/veolia-is-said-to-seek-over-1-billion-in-district-energy-sale, qui cite des sources proches du dossier.

Ce portefeuille d'actifs, qui comprend District Energy Networks, devrait notamment susciter l'intérêt d'Enwave Energy, filiale de Brookfield Asset Management, indique l'agence.

Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets pourrait également intéresser Engie, Algonquin Power & Utilities et Epcor Utilities, poursuit l'agence. Veolia Amérique du Nord a lancé une revue de ses activités de réseaux de chauffage et de refroidissement dans le cadre de la révision du portefeuille du groupe.

Le plan stratégique de Veolia sera présenté début 2020, a déclaré une porte-parole du groupe français, précisant qu'il ne fallait pas tirer de conclusions sur l'avenir de sa filiale nord-américaine.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

