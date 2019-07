Observatoire du Développement Durable chez Veolia : « Climat ? ça avance ? »

P. Victoria (Veolia), R. Dantec (Climate Chance), O. Saxer (CliMates), P. Labat (Veolia), D. Laurent (EpE) Veolia a réuni le 4 juillet dernier, à son siège d'Aubervilliers, un panel d'experts pour faire un point d'avancement sur la question du climat. A l'occasion de cet Observatoire du développement durable, le directeur du développement durable du Groupe, Pierre Victoria, a animé une table ronde à laquelle ont participé : David Laurent, Responsable du pôle Climat et Ressources d'entreprises pour l'environnement ; Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et président de l'association Climate Chance ; Olivia Saxer, présidente du réseau Climates ; et Patrick Labat, directeur de la zone Europe du Nord et sponsor de l'engagement climat, de Veolia.

54 pays ont déjà donné un prix au carbone

Pierre Victoria

Pierre Victoria, introduisant les échanges, souligne que deux ans et demi après l'Accord de Paris, certains pensent qu'on ne pourra pas le réaliser. Même avec une stratégie nationale bas carbone, la France n'atteint que 1,1 % de baisse des émissions au lieu des 1,9 % annoncés. On parle désormais d'urgence climatique. Pourtant les engagements sont pris : 169 pays se sont engagés après l'Accord du Climat, et une position quasiment unanime sur le climat a été maintenue lors du G20 d'Osaka. La société civile et la jeunesse se mobilisent de plus en plus. Et la place financière de Paris a appelé à arrêter les investissements dans le charbon. Le concept de 'zéro émission nette' se développe et 54 pays ont donné un prix au carbone.

Atteindre la neutralité carbone en 2050 est possible. Cela nécessite des changements sans précédents, mais cette transformation conduira également vers des modes de vie plus sains qu'aujourd'hui, voire plus confortables.

David Laurent

David Laurent a présenté les résultats de l'étude « ZEN 2050 - Imaginer et construire une France neutre en carbone » de l'EPE, à laquelle Veolia a participé. Cette étude est une exploration é de la neutralité carbone de la France en 2050 (au sens de l'équilibre entre les émissions du territoire français métropolitain et les absorptions de ses puits de carbone). ZEN 2050 identifie les conditions de succès de cette transition et propose des actions à engager à court terme pour que cette transformation reste économiquement et socialement faisable, avec un engagement fort et immédiat de tous les acteurs : politiques, entreprises, citoyens.

'Au-delà des efforts à consentir pour parvenir à la neutralité carbone, on prévoit que la qualité et les conditions de vie s'amélioreront très sensiblement en 2050.'

Eviter aujourd'hui des tonnes de CO2 nous donnera du temps d'adaptation.

Ronan Dantec

Ronan Dantec a présenté le rapport annuel de l'Observatoire Climate Change, que Veolia a soutenu en 2018, qui analyse l'action climatique réellement mise en oeuvre, au-delà des engagements. Véritable 'meta-rapport', il dégage des tendances et décrit les dynamiques les plus intéressantes, avec une analyse par secteur et par géographie. Enfin, il insiste sur le rôle des coalitions, et met en avant les résultats tangibles de ce qui fonctionne en matière d'action climatique. 'Pour lutter contre le climato-fatalisme qui est peut-être pire que le climato-scepticisme, il faut développer des mesures structurelles qui partent des résultats déjà obtenus. Là où le carbone a un prix, il y a des résultats. Par exemple pour la production d'électricité au Royaume-Uni, la taxe a rapidement découragé l'usage du charbon. [...] Les discours sectoriels sont insuffisants car ils ne prennent souvent pas en compte le problème global. Les facilités d'usage incitent aussi efficacement au développement de filières bas carbone. Les réseaux de chaleur ont un fort impact sur la neutralité carbone des territoires. Par ailleurs, il existe une approche moins alarmiste et plus positive du climat : tous les efforts que l'on fait pour éviter des tonnes de CO 2, nous donneront du temps d'adaptation'.

Olivia Saxer, présidente du réseau de jeunes pour le climat, CliMates, a réaffirmé l'importance de l'éducation et de la mobilisation de tous les acteurs pour limiter autant que possible le réchauffement climatique et ses impacts négatifs.

Faisant le bilan des actions de Veolia, Patrick Labat explique que 'la raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s'inscrivant résolument dans les Objectifs de développement durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. L'amélioration de notre empreinte environnementale et de celle de nos clients est au coeur de notre métier et de notre modèle économique.' Il rappelle que les métiers de l'environnement impactent 17 des 53 Gt CO 2 émises chaque année, qu'il faut éliminer à échéance de 2100 pour limiter à 2°C le réchauffement climatique. Et rappelle les actions climat du Groupe : > Les engagements de développement durable de Veolia en 2015 poursuivent 4 objectifs à horizon 2020 : Cumuler 100 millions de tonnes éq. CO 2 d'émissions réduites sur les installations gérées par Veolia entre 2015 et 2020. Performance 2018 : 63 millions de tonnes eq CO2 réduites

Cumuler 50 millions de tonnes éq. CO 2 d'émissions évitées à nos clients, par la valorisation énergétique, eau et matière, entre 2015 et 2020. Performance 2018 : 24 millions de tonnes de CO 2 évitées à nos clients.

Capter plus de 60% du méthane des centres de stockage des déchets que nous gérons à horizon 2020. Performance 2018 : 57,7%

Réaliser plus de 3,8 Mds € de chiffre d'affaires lié à l'économie circulaire en 2020. Performance 2018 : 4,8 milliards d'euros En 2017, Veolia s'est engagé dans l'initiative Science Based Targets en cours d'étude d'une trajectoire d'émissions compatible 2 degrés. > D'autres initiatives de Veolia Veolia a développé GreenPath, pour accompagner ses clients dans la transition bas-carbone : cet outil d'aide à la décision permet de calculer l'empreinte carbone des contrats et projets et de choisir entre plusieurs solutions techniques en fonction de leur performance environnementale. Veolia met aussi en oeuvre des solutions d'adaptation pour la gestion des territoires, notamment à travers l'économie circulaire. Par exemple, le Groupe recycle 98% des eaux usées de Durban en Afrique du Sud (3,6 millions d'habitants) pour un usage industriel local. Cette réduction des prélèvements d'eau dans l'environnement permet de consacrer chaque jour 40 000 m3 supplémentaires d'eau potable aux habitants de la ville.

Pierre Victoria (Veolia) et Ronan Dantec (Climate Chance)