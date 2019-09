Qualité de l'air à l'école : deux tiers des parents sont inquiets, Veolia propose ses solutions

Une enquête Elabe pour Veolia, réalisée à l'occasion de la rentrée des classes en vue de la Journée nationale de la qualité de l'air du 18 septembre prochain, révèle que la qualité de l'air à l'intérieur des établissements scolaires et des crèches est un sujet d'inquiétude pour près de 6 parents sur 10.

Selon l'enquête Elabe, pour 91% des parents, la qualité de l'air que les enfants respirent à l'école a un impact sur leur santé. Et près de 8 parents sur 10 lui attribuent un impact sur la capacité d'apprentissage des enfants.

Selon les instituts nationaux français, la qualité de l'air à l'intérieur de l'école impacte la santé des enfants (maux de tête, irritations, effets sur les allergies, asthme et bronchites chroniques) dans la majorité des établissements scolaires. Et un air confiné a aussi des effets négatifs sur leurs capacités cognitives.

Face à ce constat, 83% des parents veulent avoir accès à une évaluation de la qualité de l'air que leurs enfants respirent.

1 français sur 2 ne sait pas que les sources possibles de la pollution de l'air intérieur résident dans les produits de nettoyage, les peintures, les revêtements des murs et des sols. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que l'air intérieur peut être jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, et que la pollution de l'air est le 4ème plus gros facteur de risque de mortalité dans le monde.

Sachant que l'être humain respire au repos près de 15 000 litres d'air par jour, soit en moyenne 16 fois par minute, et jusqu'à 40 fois pour un enfant, respirer un air intérieur de qualité est donc un enjeu majeur de santé.

Aujourd'hui pour assainir l'air, ouvrir les fenêtres ne permet pas de résoudre les problèmes dans la durée. C'est pourquoi Veolia a transposé ses technologies destinées aux blocs opératoires des hôpitaux et aux salles blanches, pour les adapter à la problématique des écoles.

Veolia est le premier grand groupe leader mondial de la gestion des ressources à proposer des solutions qui garantissent la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et des établissements scolaires : sa gamme de services - Air Control, Air Performance et Air Human - permet aux clients de maîtriser toute la chaîne de la qualité de l'air et d'informer les occupants.

De la même manière que Veolia a fait de l'accès à l'eau potable un levier essentiel de santé publique et de qualité de vie depuis plus de 160 ans, le Groupe engage son expertise et déploie ses solutions pour une meilleure qualité de l'air intérieur dans les écoles.