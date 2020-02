Résultats annuels 2019 et perspectives 2020-2023 : Objectifs dépassés

Veolia annonce aujourd'hui ses résultats annuels : l'exercice 2019 s'est inscrit dans la continuité des exercices précédents en termes de croissance, avec un chiffre d'affaires à 27 189 M€, en hausse de +4,3% (à change constant). Le groupe clôt ainsi le plan stratégique en cours et confirme le dépassement des objectifs annoncés. Veolia présente ce jour, son nouveau programme stratégique pour la période 2020 à 2023, IMPACT 2023.

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe a déclaré : «L'exercice 2019 est de nouveau une année de croissance solide à la fois de l'activité et des résultats. Nos objectifs ont été dépassés. La hausse du chiffre d'affaires de 4,3% démontre la pertinence de nos choix vers les segments les plus porteurs de nos métiers. Cette croissance de l'activité se traduit également par une bonne progression de nos résultats, renforcée par le maintien d'une forte discipline en termes de réductions de coûts qui, une nouvelle fois, a dépassé notre objectif de début d'année. Veolia a par ailleurs dégagé un free cash-flow très important, à 868 M€, qui permet d'avoir un bilan particulièrement solide et d'être idéalement positionné pour aborder les années à venir avec sérénité et avec les moyens financiers de nos ambitions. Le succès de notre stratégie se confirme ainsi année après année. Veolia, entreprise de référence pour la transformation écologique, bénéficie pleinement de la hausse de la demande des industriels et des collectivités pour des services à valeur ajoutée qui contribuent à un avenir meilleur et plus durable pour tous. L'année 2020 marque le début d'un nouveau programme stratégique de quatre ans, le plan IMPACT 2023, qui va nous permettre d'accroître encore notre leadership au service de notre ambition : ressourcer le monde. Cet objectif se traduira par le renforcement des choix d'investissement et une rotation de 20% des capitaux employés. La discipline appliquée depuis huit ans en termes de réduction de coûts sera maintenue. Sur la période 2020-2023, 1 Md€ d'économies seront ainsi réalisées afin de conforter notre compétitivité et de financer ce plan de développement ambitieux. A horizon 2023, l'objectif est d'atteindre un EBITDA compris entre 4,7 Mds€ et 4,9 Mds€ et un résultat net courant part du groupe d'1 Md€.»