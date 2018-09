17 septembre 2018

Du 17 au 23 septembre, la 4ème édition de la Semaine de la santé et de la sécurité au travail de Veolia mobilise tous les collaborateurs et collaboratrices dans le monde autour de la prévention des risques professionnels.

Améliorer la culture de la prévention des risques professionnels : une priorité pour Veolia

Porté au plus haut niveau du Groupe, l'engagement de Veolia de préserver la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs et collaboratrices et de ses parties prenantes fait partie de ses valeurs fondatrices.



« Il existe un lien très fort entre la performance santé et sécurité et la performance opérationnelle ', explique Frédéric Goetz, directeur de la Prévention, santé et sécurité du Groupe. 'La prévention des risques est basée sur l'implication quotidienne de tous et de toutes. De fait, chaque collaborateur est à la fois acteur et ambassadeur de la santé et de la sécurité au travail.'

Pour atteindre l'objectif « zéro accident », Veolia a identifié 5 leviers :

♦ impliquer l'ensemble des managers, ♦ améliorer le management des risques santé et sécurité, ♦ améliorer la communication et le dialogue, ♦ former et impliquer tous les collaborateurs, ♦ suivre et contrôler la performance prévention santé et sécurité.

Grâce à la mise en oeuvre de ces actions, la fréquence des accidents du travail a diminué continuellement depuis 10 ans au sein du Groupe.



Veolia affirme sa volonté de progresser plus particulièrement dans les domaines suivants :

♦ Le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé et de la sécurité, pour renforcer la performance et l'attractivité de Veolia ;

♦ Le développement des compétences des managers des fonctions santé et sécurité, et la formation de tous les collaborateurs ;

♦ La déclinaison du référentiel Veolia de management de la santé et de la sécurité, pour partager une démarche commune de prévention ;

♦ L'application des standards de management des activités à risque élevé ;

♦ La communication sur les sujets santé et sécurité, pour que chacun soit acteur de sa sécurité et de celle d'autrui ;

♦ Le partage des bonnes pratiques, et la prévention des situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise ;

♦ Les visites de sécurité pour identifier sur site les points forts et les axes d'amélioration.



« Mon pari d'avenir », un concours qui s'adresse aux enfants des salariés dans tous les pays

Veolia a lancé cette année un concours créatif à l'attention des enfants de ses salariés, intitulé « Mon pari d'avenir ». L'enjeu consistait à faire imaginer aux enfants « quels héros de la santé et de la sécurité incarnent leurs parents ? ». Faisant appel à leur créativité, plusieurs milliers d'enfants ont participé, dans trois catégories d'âges :

♦ 3- 6 ans : pour la réalisation d'un tee-shirt représentant : 'comment mes parents se protègent au travail ?',

♦ 7-12 ans : pour l'affiche de la Semaine sur le thème : 'que font mes parents pour travailler en sécurité ?',

♦ 13-17 ans : pour une mascotte qui incarne : 'qu'est-ce qui représente la sécurité au travail ?'.

La cérémonie de remise des prix du concours, organisée au siège de Veolia à Aubervilliers le 3 septembre dernier, a récompensé les 3 lauréats, sélectionnés par les directions de Veolia dans les pays et par un jury final du Groupe. Nathan (France), Gonçalo Miguel (Portugal) et Celine (Australie), sont donc venus avec leurs parents récupérer leur prix, en présence de Jean-Marie Lambert, directeur des Ressources humaines du Groupe.



« Ce concours est né de ma rencontre avec une petite fille de 12 ans, lors d'une visite-découverte sur un site : elle m'a dit : 'je veux que mon papa rentre à la maison en bonne santé après son travail'», précise Frédéric Goetz.

En savoir plus :

> Initiatives modèles pour la santé et la sécurité au travail

> Lire l'interview de Frédéric Goetz, directeur prévention santé et sécurité de Veolia, dans le dossier de Planet (juin 2018)

> La Responsabilité sociétale (RSE) de Veolia en matière de Santé et de Sécurité