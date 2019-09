Semaine internationale de la santé et sécurité au travail de Veolia : les collaborateurs de Veolia s'engagent à « Agir pour un meilleur avenir »

Pour la 5ème année consécutive, Veolia organise du 16 au 20 septembre 2019 sa Semaine internationale de la santé et sécurité. Cette semaine mobilise tous les collaborateurs et collaboratrices dans le monde autour de la prévention des risques professionnels, sous la bannière : 'Agir pour un meilleur avenir'. La campagne « Vigilance et Bienveillance » pour une sécurité plus participative Veolia s'engage à préserver la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs. Sous le slogan « Agir pour un meilleur avenir», le Groupe aborde cette année le concept de sécurité par les comportements, avec une campagne intitulée : « Vigilance et Bienveillance ». Celle-ci vise à sensibiliser les collaborateurs à l'importance de la sécurité participative au travail pour que les collègues se protègent mutuellement ; et elle s'inspire de l'environnement familial où l'on protège instinctivement sa famille des dangers quotidiens. L'acte dangereux restant l'un des facteurs à l'origine de la plupart des incidents en situation de travail. L'objectif de la campagne « Vigilance et Bienveillance » est de faire évoluer les comportements vers plus de sécurité, grâce à des encouragements mutuels et du coaching. Ainsi, pour inciter les employés à adopter un rôle proactif, Veolia a déployé plusieurs outils : la vidéo « Vigilance et Bienveillance » suivie d'exercices à pratiquer après sa projection ; un guide à l'attention des managers qui explique l'importance de « l'observation mutuelle » ; et une plateforme digitale qui permettra de recenser toutes les bonnes pratiques partout dans le monde, sur le mode « Copy and Adapt ».

Chez Veolia, la sécurité est notre priorité et ce n'est pas négociable. Nous nous soucions de vous et votre santé. Alors vous avez une chose à faire : être autant vigilant au travail que vous l'êtes à la maison. Donc, si au travail vous voyez quelque chose sur le point d'arriver à votre collègue ou à vous-même, si vous percevez un risque ou si vous avez un doute, dites-le, intervenez et interrompez la tâche. Il n'y a rien de plus important que cela. Comme vous le faites à la maison, faites-le exactement de la même façon au travail ! Estelle Brachlianoff directrice générale adjointe en charge des opérations, chez Veolia

Veolia implique l'ensemble de ses managers Pour améliorer la culture de la prévention des risques professionnels et atteindre son objectif « zéro accident », Veolia implique l'ensemble de ses managers. Le Groupe a développé des standards leur permettant de mieux prendre en compte les risques santé et sécurité, d'améliorer la communication et le dialogue autour des comportements à risque, de former tous les collaborateurs, et de contrôler en continu la performance prévention santé et sécurité. Résultat : la fréquence des accidents du travail a fortement diminué depuis 10 ans au sein du Groupe.

Un taux de fréquence des accidents inférieur à 6,5 à l'horizon 2020 est l'un de nos 9 critères en lien avec nos engagements RSE. C'est aussi pour cela que dans la performance globale de notre future étape stratégique, la sécurité au travail fera partie des critères que nous allons définir pour les 4 prochaines années.

Antoine frérot PDG de Veolia

Mon pari d'avenir » : 2ème édition du concours des enfants des collaborateurs de Veolia Veolia a lancé, pour la deuxième année, le concours de création visuelle « Mon pari d'avenir » auprès des enfants des collaborateurs. L'enjeu : demander aux enfants d'imaginer ce que leurs parents doivent « Faire » et « Ne pas faire » - pour rentrer chez eux en bonne santé.

L'édition 2018 du concours a permis de créer un dialogue sur les risques au travail au sein des familles des collaborateurs. La bonne compréhension des habitudes et des comportements individuels face aux risques santé et sécurité trouve souvent racine au sein de la cellule familiale. Jean-Marie Lambert directeur des ressources humaines de Veolia

3 000 enfants de 3 à 17 ans ont participé au concours 2019 en réalisant une illustration en lien avec ces comportements et le slogan « Agir pour un meilleur avenir ». Cette année également, tous les collaborateurs des sites du Groupe ont été invités à voter pour élire les meilleures créations de leur site, et à imaginer un nom pour la mascotte de la santé et sécurité. Les 4 lauréats, sélectionnés par les directions de Veolia dans les pays et par un jury final du Groupe, ont reçu leur prix lors d'une cérémonie organisée au siège de Veolia à Aubervilliers, le 3 septembre dernier, en présence de Jean-Marie Lambert. Les lauréats du concours sont : Yi Xuan (5 ans, Chine) , a remporté le prix des 3-6 ans, pour la création qui va illustrer le calendrier 2020 de la Semaine internationale santé & sécurité de Veolia.

Eden (10 ans - France) , a remporté le prix des 7-12 ans, pour la création visuelle du tee-shirt.

Harshni Priya (16 ans - Singapour) , a remporté le prix des 13-17 ans, pour la création visuelle de l'affiche de l'événement.

Juan Manuel Albertu Montesinos (catégorie collaborateur - Espagne), a remporté le prix du nom de la mascotte santé et sécurité de Veolia, en proposant « Belive ».