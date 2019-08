Stockholm World Water Week 2019 (Semaine mondiale de l'eau) : Veolia, fournisseur de solutions pour d'un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous

A Stockholm, la Semaine mondiale de l'eau (25-30 août 2019) s'achève après 5 jours de débats et d'échanges autour du thème 'Water for society - Including all' (L'eau pour la société - tous inclus) : manque d'eau potable, de toilettes dignes, pollution, sécheresse et événements météorologiques extrêmes... Les gouvernements, les entreprises et la société civile ont collectivement la responsabilité de bâtir des sociétés plus inclusives : l'accès à l'eau, son utilisation en quantité et en qualité adéquates, sont à la base de la sécurité humaine et environnementale, et essentiels à la prospérité. L'eau est clé pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 (ODD). Veolia, qui a participé aux débats, a présenté plusieurs solutions éprouvées permettant l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous.

WASH ('Water, Sanitation and Hygiene') : une approche polycentrique pour permettre à tous d'accéder à l'eau Les États sont responsables de l'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment via leurs choix en matière de tarification de l'eau et de solidarité. Mais ils délèguent de plus en plus leur mise en oeuvre à des responsables publics locaux qui s'appuient sur différents acteurs politiques et économiques : au final, la gestion des ressources évolue vers une approche 'polycentrique'. Veolia accompagne les collectivités dans ces approches, que ce soit en Inde, au Bangladesh, au Maroc, en Equateur, ou en France.

L'assainissement pour tous grâce à l'économie circulaire Veolia imagine avec les territoires des solutions d'économie circulaire. C'est le cas pour le bidonville de Nairobi au Kenya où vivent un million d'habitants : dans le cadre de son partenariat avec la Toilet Board Coalition, le Groupe a identifié des start-up capables de déployer des solutions d'accès à l'assainissement à grande échelle. L'une d'elles s'appuie sur l'élevage de larves de mouches à partir des déchets, valorisées sous la forme de protéines destinées à l'élevage ou d'engrais pour l'agriculture locale.

Le modèle économique de cette solution d'assainissement pour tous est viable. Il s'agit de construire 25 000 toilettes et d'en collecter les déchets dans des conteneurs. Cette phase requiert un financement par des « social impact bonds » qui mesurent les impacts sociaux et sanitaires. Ce modèle coûte 10 dollars par personne et par an, à comparer aux 50 dollars des approches d'assainissement traditionnelles. Des investisseurs comme la Banque Mondiale et l'International Finance Corporation pourraient abonder avec des 'fonds fléchés' au gouvernement du pays. Le projet pourra être déployé sur 3 à 5 ans. Marc Delaye directeur développement, innovation et marchés de Veolia

Préserver l'eau et les océans : des solutions de recyclage des plastiques à l'échelle mondiale Le monde a pris conscience de l'impact des déchets plastiques sur les écosystèmes marins. Le développement de l'économie circulaire des plastiques, à l'échelle mondiale, est la solution pour protéger les océans qui nécessite une détermination politique réelle, des incitations économiques et un engagement des industriels. L'Alliance to End Plastic Waste notamment, dont Veolia est membre fondateur, mobilise des entreprises multinationales qui s'engagent à investir 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans la lutte contre la pollution plastique. Le projet « STOP », par exemple, vise zéro déchet plastique dans l'environnement et créant de nouveaux emplois locaux.

Garantir l'accès à l'eau pour les foyers les plus démunis À Guayaquil (Équateur), Veolia a amélioré avec la ville la gestion des camions qui fournissent en eau potable les 120 000 habitants du bidonville de Monte Sinai, situé en dehors du réseau d'eau potable.

Les deux premiers mois d'exploitation ont permi de mettre en place des trajets plus nombreux et plus courts, et d'augmenter de 75% le nombre de livraisons quotidiennes, pour chaque réservoir d'eau, avec un prix plus bas et un meilleur service. Le prix de l'eau a été réduit de 25%, passant de 1,00 USD à 0,75 USD pour 250 litres. Les horaires de passage des camions-citernes sont indiqués sur une application mobile. Frédéric Certain directeur général de Veolia en Équateur

La région de Tanger (Maroc), avec 575 000 habitants en 2002, conjugue une forte croissance démographique (+ 4,4%/an) et un accès limité à l'approvisionnement en eau (seulement 72% de la population). Les quartiers des populations les plus démunies n'étaient pas desservis. La ville s'est donc engagée à généraliser l'accès aux services d'eau et d'assainissement à tous les habitants.

Le programme de branchements sociaux a permis d'atteindre un taux d'accès en 2018 de plus de 99% de la population. L'engagement des élus locaux permet de dialoguer avec les citoyens, l'opérateur gère les performances, et les ONG accompagnent les populations nouvellement connectées. Ce projet a été reconnu dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain du Royaume. Naoufal Salama directeur Contractuel et Juridique chez Veolia au Maroc

Entrepreneuriat social et communautaire : un appui nécessaire Delhi (Inde) a confié à Veolia en 2013 le développement de l'approvisionnement en eau à Nangloi qui compte un million d'habitants, dont 30% vivant dans des quartiers défavorisés. L'expérience montre que le basculement vers l'eau du robinet disponible 24h/24 nécessite un accompagnement social : Veolia a donc lancé « Pop Up India », un incubateur social pour sélectionner des acteurs à même d'accompagner les populations nouvellement raccordées. L'incubateur selectionné déploie ses services auprès de 9 000 ménages à Nangloi et sera étendu à l'ensemble de la région.

A Aguascalientes (Mexique), Veolia, dessert 280 000 habitants en eau potable, dont 80% dans des zones défavorisées : en association avec la Fondation des femmes «Tlanemani », Veolia a lancé le programme social « Women Partners », destiné à aider les clients endettés. Objectif : améliorer le service à la clientèle en soutenant l'autonomisation des femmes dans les communautés.

Les femmes employées rendent visite aux habitants de leur quartier et leur offrent des options pour régulariser leur paiement du service d'eau. Un 'Plan de prévoyance sociale' pour les utilisateurs très endettés offrira bientôt des réductions tarifaires. L'entrepreneuriat communautaire de « Women Partners » permet un développement économique inclusif du service de l'eau. Jorge Perales directeur commercial adjoint de Veolia au Mexique