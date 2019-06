Trophées des initiatives RH 2019 de Veolia : sept projets récompensés

Le 19 juin, au Campus du Groupe en Ile-de-France, Veolia a récompensé sept initiatives RH lors de la cérémonie de remise des Trophées des Initiatives RH 2019. L'objectif de ce prix : mettre en lumière l'inventivité des équipes et favoriser la duplication des meilleurs projets à l'échelle du Groupe. Réparties dans quatre catégories : Prévention santé et sécurité, Développement des compétences et des talents, Responsabilité sociale, diversités et cohésion, Performance opérationnelle et développement, les primés ont été sélectionnés par un jury parmi 310 initiatives dans 51 pays. Le succès de ce projet révèle la richesse des talents et des métiers de Veolia et place l'humain au coeur de l'entreprise et de sa raison d'être.

Les Initiatives RH sont porteuses de sens pour les équipes et nourrissent leur motivation.



Notre raison d'être est l'expression de notre utilité sociale, sociétale, économique, et environnementale. Et parmi nos initiatives RH, la catégorie 'Responsabilité sociale, diversités et cohésion' l'illustre avec des exemples qui relèvent de l'insertion sociale et professionnelle, d'actions en faveur des personnes les plus vulnérables ou d'initiatives de salariés pour la préservation de l'environnement. Ce type d'actions est porteur de sens pour les équipes et nourrit leur motivation. De plus en plus nombreuses à être dupliquées, elles sont pour l'entreprise un gage de performance, et pour les collaborateurs, une gratification personnelle de voir leurs projets repris et adaptés. Le directeur des ressources humaines de Veolia Jean-Marie Lambert

Cette année, les équipes ont proposé un nombre important d'initiatives RH avec une composante digitale. Les sept initiatives RH 2019 primées :

Prix « Prévention, santé et sécurité » : 'Digitalisation de l'accueil sécurité' de la filiale Sarp - France Une vidéo 3D pédagogique sur la sécurité présente aux nouveaux arrivants les risques liés aux activités (travaux dans les espaces confinés, en hauteur, électricité), suivie d'une évaluation conditionnant l'affectation sur les sites. Elle complète la plateforme SESAME (Savoir Être et Savoir Appliquer nos Méthodes d'Exploitation) dédiée au renforcement des compétences où 9 vidéos présentent les métiers de la filiale et sensibilisent les collaborateurs à la santé sécurité.

Prix spécial du jury « Prévention, santé et sécurité » : 'Life Saving Rules and High Risk Management Standards : DOs and DONTs' - Australie-Nouvelle Zélande Les 12 règles de sécurité 'Always Safe' qui s'appliquent à l'ensemble des activités du Groupe sont simplifiées en 'choses à faire et à ne pas faire ' (DOs and DONTs). Pour prévenir les accidents, ces 12 règles de sécurité sont conçues sur la base des 10 standards de management des activités à risques élevés (espaces confinés, travail en hauteur, matière dangereuses, jet d'eau à haute pression, électricité...). Ces règles sont diffusées auprès des opérateurs et des nouveaux arrivants. Déployée en Australie-Nouvelle Zélande, cette initiative est dupliquée en Chine, Belgique, France, Etats-Unis, Pays-Bas, Suède, Finlande et Danemark.

Prix « Développement des compétences et des talents » : 'The 100-Talent Programm' - Chine Le programme '100 Talents' donne à tous les employés volontaires la possibilité de proposer des projets de recherche spécifiques sur des sujets concernant leur activité. L'objectif : insuffler la culture du talent, faire progresser l'entreprise dans le domaine technologique, développer les compétences et attirer les jeunes diplômés. Les 100 projets sont sélectionnés par un jury composé d'experts internes et d'autorités publiques locales, et financés par la R&D du Groupe pour leur déploiement. Parmi 115 candidats, 26 projets notamment portent sur les thématiques de la préservation de l'énergie, la qualité de l'eau ou encore la planification des réseaux.

Prix spécial du jury « Développement des compétences et des talents » : 'Women in Leadership - 'The Power of You!' - Etats-Unis Ce programme de renforcement des compétences de leadership est dédié aux femmes, et s'articule autour de trois piliers : visibilité dans l'entreprise, sens des affaires et efficacité personnelle. Veolia soutient ainsi son objectif d'atteindre 30 % de femmes cadres d'ici 2020 en constituant un vivier de talents. Lancé en 2014, le programme est aujourd'hui déployé dans une vingtaine de pays. En Amérique du Nord, sur les 240 femmes qui l'ont suivi, 50 ont été promues. Le Royaume-Uni a atteint 29% de femmes cadres en 2017, et parmi les cadres nouvellement recrutés 47% sont des femmes.

Prix « Performance opérationnelle et développement » : 'Reliability-Centered Maintenance' - Etats-Unis Cette formation à la maintenance des infrastructures des sites de Veolia en Amérique du Nord s'adresse aux ingénieurs d'usine et de travaux, directeurs techniques, directeurs de maintenance, d'exploitation, de sécurité et d'environnement. L'objectif : accroître la fiabilité des installations, augmenter la sécurité, l'intégrité environnementale et la durée de vie des actifs. Cette méthode permet d'optimiser les coûts en allouant des ressources uniquement aux opérations utiles, et d'optimiser 'l'asset management'. Aux Etats-unis, 59 personnes ont suivi cette formation de 25 jours sur les sites de la centrale de cogénération de Kendall au Massachusetts, et de Providence à Rhode Island. Ce programme a été dispensé en 2018 en France, en Belgique, en Australie et aux Pays-Bas.

Prix « Responsabilité sociale, diversités et cohésion » : 'Observateurs de l'environnement' - Colombie Ce projet offre une possibilité de reconversion aux collaborateurs de Veolia qui ne sont pas en mesure de réintégrer leur poste de travail à la suite d'un problème de santé : la création d'un nouveau métier, 'observateurs de l'environnement', permet de les maintenir en activité. Leur rôle consiste à améliorer les points de collecte des déchets et à éviter les dépôts en 'décharges sauvages', pour dépolluer les espaces verts au profit de la population. L'identification et l'évaluation de la santé des personnes détermine les potentiels des observateurs, qui sont ensuite formés à travailler au contact des habitants. Bilan : 7 opérateurs sont devenus « observateurs de l'environnement ». 87 % des habitants sont satisfaits de l'entretien des points de collecte et de l'impact positif sur leur quartier. 93 % apprécient le rôle des observateurs.