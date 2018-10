Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia annonce ce mardi la signature d’un projet d’accord avec le groupe allemand Rethmann en vue de la cession de sa participation résiduelle de 30% dans Transdev Group, pour un montant de 340 millions d’euros. Après la cession de sa participation de 20% à la Caisse des Dépôts en décembre 2016, Veolia et la CDC ont recherché ensemble un nouvel actionnaire désireux d’acquérir le solde de la participation de Veolia dans Transdev Group et à même d’accompagner le développement futur de l’entreprise.Ce projet de prise de participation de Rethmann dans Transdev Group fera l'objet d'une information consultation des instances représentatives du personnel de Transdev et sera soumis à l'approbation des autorités compétentes en vue de sa finalisation, attendue au tournant de l'année 2018.Cette opération marquera pour Veolia la fin de son processus de désengagement de l'activité Transport.