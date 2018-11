VEOLIA ENVIRONNEMENT : confirme ses perspectives 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia Environnement vient de publier ses résultats sur les neufs premiers mois de 2018. Ainsi, le spécialiste des services à l'environnement a réalisé un bénéfice net-part du groupe- de 457,4 millions d’euros sur la période, en hausse de 15,5% en courant et de 20% à change constant par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour sa part, l’Ebitda ressort à 2,42 milliards d’euros (+5,1% en courant) et la marge d’Ebitda à 12,9% (contre 12,8% un an plus tôt).Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 18,76 milliards d'euros sur les neufs premiers mois de 2018, en hausse de 4,3% en courant et de 6,6% à change constant. " L'ensemble de ces performances permettent de pleinement confirmer nos objectifs et d'être confiants dans nos perspectives 2019", a déclaré Antoine Frérot, le PDG du groupe.