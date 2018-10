Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de la visite d'État en France du Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirzioïev, Veolia a signé hier un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale ouzbek, Tachkent. Dans le cadre de cet accord, Veolia et la République d'Ouzbékistan travailleront conjointement de manière exclusive pour définir le futur contrat d'affermage des services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la capitale ouzbek, qui compte aujourd'hui près de 3 millions d'habitants.A l'issue des échanges, Veolia se verrait confier pour 25 ans la gestion des installations de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, le développement et l'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau à Tachkent, et le suivi des investissements de modernisation du réseau en lien avec les autorités.Ce nouveau contrat prendrait effet dès le premier semestre 2019 et représenterait un chiffre d'affaires cumulé d'1,5 milliard d'euros.Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia, déclare : “ Fruit d'un travail collectif qui capitalise sur l'expérience et le professionnalisme des collaborateurs de Veolia, cet accord permettra de mettre en application les meilleures pratiques et le savoir-faire international du groupe en matière de gestion et optimisation des grands réseaux publics pour le compte de collectivités. Je me réjouis que la République d'Ouzbékistan et son Président, Shavkat Mirzioïev, aient choisi Veolia et nos équipes comme partenaires pour les accompagner dans le développement de l'accès à une eau de qualité pour leurs populations.”