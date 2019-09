VEOLIA : ENVIRONNEMENT remporte le contrat de traitement des déchets de Bordeaux Métropole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole (BM) et Antoine Frérot, PDG de Veolia ont signé le contrat de délégation de service public de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Veolia sera l’opérateur d’une filière totalement intégrée des 3 unités de valorisation et de recyclage pour répondre aux grands enjeux de Bordeaux Métropole. La valeur cumulée de ce contrat sur sa durée atteint 405 millions d'euros.Ce contrat concerne le traitement des déchets de 770 000 habitants de la métropole bordelaise et permet de couvrir les besoins énergétiques de l'équivalent d'environ 34 000 habitants en chauffage et 100 000 habitants en électricité, s'inscrivant ainsi dans les objectifs de BM 2050, territoire à énergie positive.