VEOLIA ENVIRONNEMENT : une série de nouveaux contrats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En plus du contrat de délégation de service public de l’assainissement de Bordeaux Métropole signé récemment par Alain Juppé et Antoine Frérot, c’est une série de nouveaux contrats que Veolia Eau France a récemment remporté auprès de nouvelles collectivités. De la Côte de Nacre à Dinan, en passant par Givors et l’agglomération de Cannes Pays de Lérins, ces succès représentent un chiffre d’affaires cumulé d’un montant de 93 millions d’euros.Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, Veolia va gérer le service public de l'assainissement collectif et non collectif de l'agglomération de Cannes Pays de Lérins (Cannes, Théoule sur Mer, Le Cannet, Mougins et Mandelieu la Napoule). D'une durée de 10 ans, ce nouveau contrat porte sur la gestion d'une station d'épuration, de 526 kilomètres de réseaux et d'un bassin de population résidente de 158 000 habitants.A Dinan Agglomération (25 communes), c'est au travers d'une Société d'Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) que Veolia va désormais diriger, en étroite collaboration avec la collectivité, le service d'eau potable pendant 7 ans. Une nouvelle forme de gouvernance transparente pour un contrat dont l'ambition vise à la fois l'amélioration du rendement de réseau et l'optimisation de la gestion patrimoniale des installations.Par ailleurs, c'est un contrat de 6 ans qui lie désormais le service d'assainissement collectif de Givors et Veolia.Autre nouveau contrat de concession de service public d'assainissement collectif, celui remporté par Veolia auprès du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Côte de Nacre qui regroupe 8 communes (Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Cresserons, Douvres-la Délivrande, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubin-sur-Mer) via un réseau de 170 kilomètres, 8 bassins tampons, 34 stations de pompage et une usine de dépollution de 97 000 équivalents habitants.Dans le cadre d'une Délégation de Service Public d'une durée de 10 ans, ce nouveau contrat prévoit notamment la protection des eaux de baignade (suivi renforcé du système d'assainissement en période estivale), la mise en place d'un tarif éco-solidaire, la mise en place du procédé Cogenair pour le compostage, une transition sociale réussie et une gouvernance partagée, innovante et transparente.