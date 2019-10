VEOLIA : contrat de 2,6 milliards d'euros sur 20 ans dans l'énergie en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia, à travers sa filiale BS|Energy, s'est vue attribuer les concessions des réseaux électriques et gaziers de la ville de Braunschweig, en Allemagne. À compter du 1er janvier 2021, BS|Energy assurera l'exploitation des réseaux électriques et gaziers de la ville pour une période de 20 ans et un chiffre d'affaires cumulé estimé à 2,6 milliards d'euros. Dans le cadre de ce contrat, attribué suite à un appel d'offres, environ 500 employés exploiteront plus de 2960 km de réseau électrique et 1140 km de réseau gazier de la ville.Veolia assurera ainsi l'exploitation en toute sécurité des réseaux électriques et gaziers, de manière à garantir l'efficacité des systèmes et proposer aux usagers des tarifs abordables, des services performants et un grand confort d'utilisation, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Outre l'exploitation, le contrat de concession comprend la construction, l'entretien et l'ingénierie de gestion du réseau.