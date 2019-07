VEOLIA : décroche un contrat de 63 millions de dollars au Koweit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A travers sa filiale Veolia Moyen-Orient, le numéro un mondial des services à l’environnement (eau, déchets) se voit confier par Koweit Integrated Petroleum Industries Company l’exploitation et l’entretien de sa future station de traitement des eaux usées de la raffinerie à Al Zour au sud du Koweit. Un contrat de 63 millions de dollars (57 millions d’euros) sur 7 ans pour Veolia « qui va mettre en oeuvre son expertise de la gestion des installations complexes pour optimiser le traitement et le recyclage de l’eau, avec un objectif de zéro rejet liquide (ZLD) », peut-on lire dans un communiqué.Dès sa mise en service, la raffinerie disposera d'une capacité de production de 615 000 barils par jour, portant la capacité de raffinage du Koweït à plus de 1,5 million de barils par jour.