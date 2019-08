VEOLIA :, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 1er août 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

VEOLIA (-2,06% à 22,28 euros)Véolia subit des prises de bénéfices. Le groupe a dévoilé jeudi des résultats du premier semestre 2019 en hausse et confirmé ses perspectives annuelles. Ainsi, le spécialiste des services collectifs a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 331 millions d'euros sur la période (+46,5% sur un an) et un Ebitda de 2,002 milliards d'euros (+5,4%). Il en découle une marge de 15%, contre 15,1% un an plus tôt (en données retraitées). Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% à 13,324 milliards d'euros.