VEOLIA : versera quand même un dividende

Veolia progresse de 3,3% à 18,89 euros, malgré l'abandon de ses prévisions 2020 et la division par deux de son dividende 2019 à 0,5 euro par titre. Contrairement à l'analyse de Goldman Sachs, cette amputation du dividende n'est peut être pas si mal perçu que cela par les actionnaires alors qu'une autre "utilitie" française, Engie, vient purement et simplement de le supprimer. La banque américaine ne tient pas pour autant rigueur au numéro un mondial des services à l'environnement puisqu'il a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 22,7 euros.Veolia a donc annoncé hier soir la suspension des perspectives annoncées pour l'exercice 2020, la durée de la crise sanitaire et son impact sur l'économie mondiale n'étant pas encore connus. Le numéro un mondial des services à l'environnement présentera les impacts affinés au cours de ses prochaines publications.Le groupe a profité de ces annonces pour rassurer sur sa solidité financière." Avec un ratio dette nette sur Ebitda de 2,66 à fin 2019, la vente de l'activité réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis fin décembre pour 1,25 milliard de dollars, une trésorerie centralisée de 3,7 milliards d'euros à fin mars et des échéances obligataires très étalées sur les 4 prochaines années et d'importantes lignes de crédit non utilisées, la situation bilantielle du Groupe Veolia est particulièrement solide et permet de traverser cette période sans difficulté de liquidité ", a souligné la société.Veolia a par ailleurs révélé que, jusqu'au 12 mars, ses activités en dehors de l'Asie n'avaient pas été affectées par la crise sanitaire. Depuis cette date, la quasi-totalité des usines du groupe sont en fonctionnement avec des variations de volumes qui diffèrent selon les métiers.Afin réduire l'impact sur les résultats, Veolia a annoncé le soutien du niveau de vie des salariés du groupe, avec l'utilisation des systèmes d'aide à la gestion de l'emploi dans les pays où ce type de mesures est proposé, ainsi que des compléments de rémunération apportés par l'entreprise.En revanche, le géant français ne compte pas sur l'aide de l'Etat, ce dernier ayant conditionné son soutien financier au non versement de dividendes.Enfin, Veolia a précisé que son programme d'investissements de 2020 sera soumis à une sélectivité accrue et que son programme de réduction de coûts sera renforcé.