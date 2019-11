Veolia Environnement : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia a publié au titre de ses neuf premiers mois d'exercice 2019 un résultat net courant part du groupe en hausse de 7,2% à change courant à 486 millions d'euros. A change constant et hors plus-values financières, la croissance ressort à 7,7%. L'Ebit couranta progressé de 5,4% à change courant à 1,19 milliard (+5,5% à change constant). L'Ebitda a grimpé de 5,1% à change courant (et constant), à 2,894 milliards.Le chiffre d'affaires a progressé de 5,2% à 19,764 milliards (+5% à change constant et + 3,8% à périmètre et change constants).Au regard des performances réalisées sur les neuf premiers mois de l'exercice, les objectifs pour l'ensemble de l'année 2019 sont confirmés.