Veolia Environnement : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ SA -0.55% 11.655 -13.05% VEOLIA ENVIRONNEMENT -0.33% 19.695 -16.66%

Veolia a annoncé la signature d’un accord avec le groupe Suez en vue de l’acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l’entretien de réseaux et d’ouvrages d’assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel). La transaction serait conclue pour un prix de 298 millions d'euros. L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord.Au travers de sa filiale Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP), Veolia dispose de nombreux savoir-faire en maintenance assainissement et industrielle. SARP opère principalement sur le territoire français avec un chiffre d'affaires consolidé de 470 millions d'euros et environ 3 850 collaborateurs.Le rapprochement de SARP et de Suez RV OSIS permettrait au Groupe Veolia de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce domaine et offrirait la possibilité aux deux entités, de par leurs complémentarités, de proposer de nouveaux services à leurs clients publics, tertiaires et industriels et de couvrir l'ensemble du territoire." Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et largement relutive " a souligné le spécialiste des services à l'environnement.