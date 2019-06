Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nouveau contrat pour Veolia auprès de l’industriel AngloGold Ashanti Ghana Limited, filiale de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti, 3ème producteur mondial d’or. Veolia Ghana Limited aura en charge l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des stations de traitement d’eau de sa mine d’Obuasi au Ghana. Un contrat d’une durée de 3 ans.Pas moins de six installations sont nécessaires pour garantir la qualité du traitement des eaux et des rejets liés à l'exploitation de la mine d'or d'Obuasi par l'industriel AngloGold Ashanti : 4 stations de traitement des eaux usées et 2 stations de traitement d'eau potable dont la gestion vient d'être confiée à Veolia Ghana Limited pour une durée de 3 ans.