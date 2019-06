Veolia Environnement : AngloGold Ashanti confie à Veolia le traitement des eaux de sa mine d'or d'Obuasi, au Ghana

AngloGold Ashanti, société minière sud-africaine et 3ème producteur mondial d'or, a confié à Veolia l'exploitation et la maintenance de l'ensemble des stations de traitement d'eau de la mine d'Obuasi, au sud du Ghana. Ce contrat sera assuré par Veolia Ghana Limited, détenue à 70% par Veolia Africa et 30% West African Surface Solutions Ghana Limited.

L'eau est essentielle au traitement du minerai, à l'élimination des poussières, au transport des boues, et aux besoins du personnel. A Obuasi dans le sud du Ghana, Veolia va gérer pendant 3 ans l'ensemble des installations de traitement des eaux - 4 stations pour les eaux usées et 2 stations pour l'eau potable - qui garantissent la qualité du traitement des eaux et des rejets, liés à l'exploitation de la mine d'or par l'industriel AngloGold Ashanti.

Dans un climat tropical où les fortes précipitations saisonnières compliquent souvent leur traitement, la mine d'or ghanéenne gère ses eaux usées et ses résidus de process conformément aux exigencesde l'Agence de protection de l'environnement en matière de rejets dans l'écosystème.