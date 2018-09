Veolia Environnement : Antoine Frérot et Alain Juppé signent un contrat portant sur la gestion des eaux usées et pluviales de Bordeaux Métropole

27 septembre 2018

En juillet dernier, Bordeaux Métropole a choisi Veolia pour gérer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Aujourd'hui, Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé le contrat de gestion de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines sur l'ensemble du territoire de la métropole (Martignas-sur-Jalle excepté). Ce contrat débutera le 1er janvier 2019 pour 7 ans.

Veolia propose à Bordeaux Métropole une nouvelle gouvernance du partenariat, en garantissant une vision globale du cycle de l'eau au regard des enjeux environnementaux : il assurera la continuité et la qualité du service, portera une attention accrue à la gestion du patrimoine (renouvellement des ouvrages et équipements), et permettra aux usagers et associations de participer à la gestion du service.

Ce contrat concerne la gestion de 6 stations d'épuration d'une capacité totale de 1 156 400 équivalents habitants, avec 4 200 km de réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales urbaines pour 275 000 usagers.



'L'offre de Veolia porte un niveau de technicité élevé qui répond aux enjeux de haute qualité de vie de Bordeaux Métropole', a souligné Alain Juppé

« En conciliant une mission publique avec l'efficacité qu'apporte une entreprise privée, ce partenariat s'avère gagnant pour tous : pour la collectivité, pour les habitants, pour l'environnement et pour l'opérateur. Ce contrat majeur pour Veolia répond aux exigences élevées en matière de cadre de vie, de protection de l'environnement - non seulement de la Garonne mais de l'ensemble des milieux naturels -, et de développement durable, avec une maîtrise élargie des risques qui fera de Bordeaux une métropole plus résiliente », a conclu Antoine Frérot.

