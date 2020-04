Veolia Environnement : Assemblée générale mixte du 22 avril 2020

Regulatory News:

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Veolia Environnement, réunie ce jour au siège administratif de la Société, sous la présidence de son président-directeur général, M. Antoine Frérot, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises avec un quorum de 65,18 %. En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, cette assemblée s’est tenue hors la présence physique des actionnaires, sa retransmission étant accessible sur le site internet de la Société.

Cette assemblée a notamment :

approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2019 ;

À l'issue de cette assemblée générale mixte, la composition du conseil d'administration de Veolia Environnement reste sans changement et se compose de treize administrateurs dont deux administrateurs représentant les salariés et cinq administratrices (45,45 %)1 :

M. Antoine Frérot, Président-directeur général ;

; M. Louis Schweitzer, vice-président ;

; Mme Maryse Aulagnon, administratrice référente ;

; M. Jacques Aschenbroich ;

Caisse des dépôts et consignations, représentée par M. Olivier Mareuse ;

Mme Isabelle Courville ;

Mme Clara Gaymard ;

Mme Marion Guillou ;

Mme Nathalie Rachou ;

M. Paolo Scaroni ;

M. Guillaume Texier ;

M. Franck Le Roux, administrateur représentant les salariés ;

; M. Pavel Páša, administrateur représentant les salariés.

Les quatre comités du conseil d'administration restent également sans changement et sont composés comme suit :

Comité des comptes et de l'audit : Mme Nathalie Rachou (Présidente), M. Jacques Aschenbroich, Mme Isabelle Courville, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

Comité des nominations : M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon et Mme Isabelle Courville.

Comité des rémunérations : Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Marion Guillou, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Louis Schweitzer.

Comité recherche, innovation et développement durable : M. Jacques Aschenbroich (Président), Mme Isabelle Courville, Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Pavel Páša (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

Le résultat des votes et l’intégralité de la retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur notre site : https://www.veolia.com/fr/groupe/finance/actionnaires

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com

1 Hors administrateurs représentant les salariés en application de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce.

