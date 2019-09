Veolia Environnement : Au Sommet Action Climat de l'ONU, Veolia propose ses solutions basées sur la nature

L'ONU a réuni des chefs d'États au Sommet Action Climat à New York du 21 au 23 septembre. L'objectif du sommet : être un tremplin pour stopper le dérèglement climatique. Parmi les entreprises invitées à cette occasion, Veolia a participé à l'événement organisé par The Nature Conservancy sur 'Le déploiement à grande échelle des Nature-Based Solutions (NBS) - solutions basées sur la nature - dans tous les secteurs'. Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia, est intervenu sur l'approvisionnement en eau douce. Sachant que les ressources en eau seront davantage sollicitées pour causes de sécheresses plus fréquentes et plus sévères, les solutions basées sur la nature répondent - en qualité et en quantité - à ce défi. Les recommandations issues de ces échanges seront transmises à la Commission mondiale sur l'adaptation au changement climatique. Développer nos connaissances sur l'efficacité des solutions NBS Le manque actuel de connaissances sur l'efficacité des NBS est un des défis à relever : mais les systèmes hybrides combinant des infrastructures vertes (NBS) et grises (traitement classique de l'eau) ont permis de trouver des solutions adaptées qui permettent d'évaluer leur efficacité.

L'évaluation de l'efficacité des solutions NBS a contribué à définir des critères et des garanties qui font évoluer l'état d'esprit des acteurs de l'eau. En Chine, des projets de 'cités-éponges' permettront de filtrer naturellement les eaux de pluies. Parallèlement, les initiatives des villes (réglementation de la gestion de l'eau des bassins versants) accéléreront la mise en œuvre des solutions NBS. Pierre Victoria directeur du développement durable de Veolia

Les NBS doivent être intégrées au modèle économique du secteur de l'eau Les rapports mondiaux du GIEC et de l'IPBES ont souligné les fortes interconnexions entre climat, nature et biodiversité. Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, le modèle économique des entreprises de l'eau doit évoluer et inclure progressivement des solutions basées sur la nature. Ces entreprises permettront ainsi à leurs clients de modéliser, diagnostiquer et mettre en œuvre des actions efficaces (par exemple, la plantation de forêts sur les points chauds des bassins versants) ; et devront, pour y parvenir, réunir toutes les parties prenantes (municipalités, industriels, agriculteurs, ONG, citoyens) dans une démarche collective et une vision globale. Satisfaire les populations et obtenir des résultats pour les écosystèmes Pour concevoir des solutions collectives, le Fonds de l'eau (Water Funds) - une initiative de The Nature Conservancy - réunit les différentes parties prenantes (public, privé et société civile) qui collaborent pour sécuriser l'approvisionnement de l'eau et résoudre les conflits d'usage auxquels les villes sont confrontées. Objectifs : améliorer les connaissances sur la sécurité de l'eau en apportant des preuves scientifiques ; avoir un impact positif sur la gouvernance de l'eau par une vision partagée ; développer des projets d'infrastructures naturelles rentables (NBS) dans les bassins versants (comme au Mexique et en Amérique latine) ; partager les avantages des NBS avec les communautés : bien-être, loisirs, éducation, attractivité économique, emplois verts, tourisme. Le principal défi demeure : s'éloigner du court terme

Si nous n'agissons pas ensemble et sur le long terme, des dommages irréversibles seront causés sur les écosystèmes environnementaux et aquatiques. C'est une question d'urgence écologique, mais aussi sociale et économique. Les solutions NBS peuvent être efficaces, mais elles reposent sur notre capacité à gagner collectivement la course contre la montre dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pierre Victoria

P. Victoria (1er à gauche), avec J. Bavishi (NYC), D. Herndon (Nestle), C. Cunliffe (AXA) et H. Morgan (Aecom)