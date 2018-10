Veolia Environnement : CP - Unilever et Veolia concluent un contrat de collaboration en matière d’emballage durable

Media Relations

Unilever et Veolia concluent un contrat de collaboration en matière d'emballage durable

Un partenariat de trois ans va permettre d'améliorer les infrastructures de collecte et de recyclage des déchets pour aider à créer une économie circulaire des déchets plastiques

LONDON/ROTTERDAM/PARIS, mercredi 24 octobre 2018 - Unilever et Veolia viennent de conclure un contrat de partenariat pour travailler de concert sur les technologies émergentes en vue de créer une économie circulaire du plastique dans différentes géographies, à commencer par l'Inde et l'Indonésie. Selon la Fondation Ellen MacArthur, 14% seulement des emballages en plastique utilisés dans le monde sont collectés pour être recyclés, 40% se retrouvent dans des sites d'enfouissement et un tiers dans des écosystèmes fragiles.

En 2017, Unilever a pris un engagement industriel fort : faire en sorte que l'ensemble de ses emballages plastiques soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici à 2025. Afin de contribuer à la création d'un marché final pour ce matériau, l'entreprise s'est également engagée à augmenter la teneur en plastique recyclé de ses emballages d'au moins 25% d'ici 2025. Ces objectifs conduisent à un réel changement dans l'activité, en particulier en matière d'écoconception des emballages en vue de leur recyclabilité et de leur réutilisation.

Avec cet accord majeur, Unilever et Veolia reconnaissent que la question des déchets plastiques constitue une responsabilité partagée nécessitant une action audacieuse sur toute la chaîne de valeur, et permettant de développer et de renforcer l'infrastructure de collecte et de traitement, laquelle joue un rôle critique dans la transition vers une économie circulaire. Le travail se focalisera sur la collecte des matériaux recyclables, ce qui contribuera à une réintégration plus efficace du contenu recyclé dans la chaîne de valeur. Veolia travaillera avec Unilever dans plusieurs pays à la mise en œuvre de solutions de collecte d'emballages usagés, à l'augmentation de la capacité de recyclage et au développement de nouveaux process et modèles économiques.

Marc Engel, C​ hief Supply Chain Officer d'Unilever, a commenté : « Le problème des déchets plastiques ne cesse de s'aggraver et la production de matières plastiques devrait être multipliée par deux au cours des deux prochaines décennies. Nous avons encore beaucoup à faire pour endiguer ce problème fondamental et nous espérons que ce partenariat avec Veolia, leader mondial dans la gestion des déchets, pourra nous aider à avancer à grands pas en direction de l'économie circulaire. »

Laurent Auguste, Directeur Développement, Innovation & Marchés de Veolia, a ajouté : « Il est devenu capital aujourd'hui de transformer la gestion de la fin de vie des emballages plastiques afin de réduire considérablement leur empreinte environnementale. Cela requiert une collaboration d'un nouveau genre entre l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Avec ce partenariat mondial, Veolia et Unileverunissent leurs forces dans plusieurs régions géographiques et assument un rôle pionnier, de la collecte jusqu'au recyclage, dans la redéfinition d'un avenir responsable et durable de l'emballage ».

Unilever is one of the world's leading suppliers of Beauty & Personal Care, Home Care, and Foods & Refreshment products with sales in over 190 countries and reaching 2.5 billion consumers a day. It has 161,000 employees and generated sales of €53.7 billion in 2017. Over half (57%) of the company's footprint is in developing and emerging markets. Unilever has more than 400 brands found in homes all over the world, including Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry's, Magnum and Lynx.

Unilever's Sustainable Living Plan underpins the company's strategy and commits to:

● Helping more than a billion people take action to improve their health and well-being by 2020.

● Halving the environmental impact of our products by 2030.

● Enhancing the livelihoods of millions of people by 2020.

The USLP creates value by driving growth and trust, eliminating costs and reducing risks. The company's sustainable living brands are growing 46% faster than the rest of the business and delivered 70% of the company's growth in 2017.

Unilever was ranked as an industry leader in the 2018 Dow Jones Sustainability Index. In the FTSE4Good Index, it achieved the highest environmental score of 5. It led the list of Global Corporate Sustainability Leaders in the 2017 GlobeScan/SustainAbility annual survey for the seventh year running, and achieved four A ratings across Climate Change, Water, Forests and Supplier Engagement in CDP's 2018 Global Supply Chain report. Unilever has pledged to become carbon positive in its operations by 2030, and to ensure 100% of its plastic packaging is fully reusable, recyclable or compostable by 2025. For more information about Unilever and its brands, please visit ​www.unilever.com​. ​For more information on the USLP:​ ​www.unilever.com/sustainable-living/​.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 25,12 milliards d'euros. ​www.veolia.com