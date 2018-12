Veolia Environnement : CP - Veolia renouvelle son contrat de collecte des déchets ménagers dans les 11ème et 19ème arrondissements de Paris

France - Recyclage & Valorisation des déchets

Veolia renouvelle son contrat de collecte des déchets ménagers dans les 11ème et 19ème arrondissements de Paris

D'un montant de 50 millions d'euros pour une durée de 3 ans -assorti d'une reconduction de 3 ans supplémentaires sous conditions- ce nouveau contrat va permettre à Veolia d'optimiser les moyens de collecte et d'accompagner la ville de Paris dans sa stratégie "zéro déchet".

Au-delà de leur parfaite connaissance de la géographie et de la typologie des 11ème et 19ème arrondissements de Paris, les équipes Veolia ont su convaincre de l'intérêt d'optimiser les moyens de collecte des déchets et de s'adapter à l'évolution des flux. Des éléments décisifs pour remporter ce renouvellement de contrat auprès d'une ville et d'élus qui prévoient dans un deuxième temps de collecter les déchets alimentaires de ces habitants. Avec un objectif : atteindre, d'ici 2020, 30kg de biodéchets par habitant des 11ème et 19ème arrondissements. V​ eolia accompagne ainsi la Ville de Paris dans sa stratégie « zéro déchet »

qui franchit là une marche supplémentaire dans le tri sélectif avec la collecte des déchets alimentaires.

Lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de l'empreinte carbone

Dans le cadre de la collecte en porte à porte menée par Veolia, la Ville de Paris installera des conteneurs dédiés dans les immeubles d'habitation. A travers une campagne d'information, elle guidera également les Parisiens dans le tri des déchets alimentaires. Veolia videra alors les bennes dans des exutoires spécifiques. La chaleur récupérée lors de la méthanisation des biodéchets sera ensuite transformée en électricité verte ou en compost. Une nouvelle initiative de la Ville de Paris, en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui participera à l'économie circulaire et à la réduction de l'empreinte carbone de la capitale.

Paris, 18 décembre 2018

« ​Nous sommes très heureux de poursuivre et d'étendre notre activité dans ces deux arrondissements de Paris grâce à ce renouvellement de contrat", ​commente Didier Courboillet, Directeur Régional Ile-de-France de l'activité Recyclage et Valorisation des Déchets de Veolia. "Année après année nous allons saisir l'occasion ​d'adapter nos méthodes et nos performances ​aux évolutions des différents types de déchets. Notre ambition est non seulement de satisfaire pleinement les objectifs ambitieux de la Ville de Paris mais aussi de participer à la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte. »

