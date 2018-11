Veolia Environnement : Chiffres clés au 30 septembre 2018

Communiqué de presse

Paris, 7 novembre 2018

CHIFFRES CLES AU 30 SEPTEMBRE 2018

(DONNEES IFRS NON AUDITEES)

POURSUITE DE LA CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET NETTE ACCELERATION DE LA PROGRESSION DES RESULTATS

• CHIFFRE D'AFFAIRES : o 18 761 M€, +6,6%1 SUR NEUF MOIS o +7,8%1 AU TROISIEME TRIMESTRE VS +6,0%1 AU PREMIER SEMESTRE

• EBITDA : o 2 418 M€, +6,9%1 SUR NEUF MOIS o +9,4%1 AU TROISIEME TRIMESTRE VS +5,8%1 AU PREMIER SEMESTRE

• 228 M€ D'ECONOMIES REALISEES AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS o 80M€ au T3, après 78M€ au T2 et 70M€ au T1

• EBIT COURANT : o 1 100 M€, EN CROISSANCE DE +9,8%1 o +18,4%1 AU TROISIEME TRIMESTRE VS + 6,8%1 AU PREMIER SEMESTRE

• RESULTAT NET COURANT PART DU GROUPE : 457 M€ +20%1 ET 18,1%1 HORS PLUS VALUES

• OBJECTIFS 2018 PLEINEMENT CONFIRMES

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe a indiqué : «Les performances réalisées par Veolia sur les neuf premiers mois de l'année sont très satisfaisantes. La croissance de l'activité est soutenue et solide et les résultats bénéficient du levier opérationnel induit par la croissance du chiffre d'affaires, ce qui permet d'obtenir une croissance du résultat net courant de 20%1 au 30 septembre. Le troisième trimestre a été particulièrement bon, avec une accélération de tous nos indicateurs opérationnels. La croissance enregistrée au cours de ce trimestre en termes d'activité et de résultat est la plus forte depuis 2014 : le chiffre d'affaires est ainsi en hausse de 7,8%1, l'EBITDA de 9,4%1, et l'EBIT courant de 18,4%1. La croissance du Groupe repose sur notre dynamisme commercial et le maintien de notre rigueur en termes de réduction de coûts. Les économies réalisées sur neuf mois sont parfaitement en ligne avec notre objectif de réduction de coûts annuel de 300 M€. L'ensemble de ces performances permettent de pleinement confirmer nos objectifs et d'être confiants dans nos perspectives 2019.»

1 A change constant

En données publiées (à change courant) sur neuf mois : chiffre d'affaires en hausse de 4,3%, croissance de l'EBITDA de 5,1%, croissance de l'EBIT courant de 7,4%, résultat net courant part du groupe en progression de 15,5% et de 14,7% hors plus-values.

Chiffre d'affaires de 18 761 M€ contre 17 991 M€ au cours des neufs premiers mois 2017 retraités, soit une croissance de 4,3% en courant, de 6,6% à change constant et de 4,7% à périmètre et change constant

Le Groupe Veolia a de nouveau enregistré un chiffre d'affaires en forte progression, de +7,8% à change constant au T3, après +5,1% au T2 et +7,0% au T1.

Les variations des changes ont eu un impact défavorable de 419 M€ sur le chiffre d'affaires au 30 septembre (avec notamment -120M€ dus à la baisse du dollar, -77M€ au peso argentin, -67 M€ au dollar australien et -21 M€ à la livre sterling). L'impact, de -357M€ au S1, s'est fortement réduit au T3.

L'effet périmètre est positif à hauteur de 345 M€, principalement sous l'effet des petites opérations réalisées en 2017.

L'impact des variations des prix des énergies (+130 M€) et des matières recyclées (-96 M€ dont -119 M€ dus à la baisse du prix des papiers) s'établit au total à +34 M€, et est stable par rapport au 30 juin.

A change constant, les variations enregistrées au cours des 9 premiers mois ressortent comme suit:

o En France, l'activité est en légère hausse (+0,7%). Le chiffre d'affaires de l'Eau est stable (-0,1%) avec une hausse des tarifs de 0,7%, et des volumes en hausse au T3 grâce à l'été chaud mais encore en repli de 0,7% fin septembre. Les Déchets affichent une croissance de 1,7% (après -0,7% fin juin) grâce au dynamisme commercial et à d'excellents volumes (+4,3%), partiellement compensés par l'effet de la baisse des prix des matières recyclées.

o L'Europe hors France est en hausse de 7,0%. Toutes les géographies sont en croissance. L'Europe Centrale et Orientale progresse de 5,7% (après 4,1% fin juin) malgré une météo défavorable dans l'énergie, grâce à la hausse des prix des énergies, de bons volumes (+0,7%) et des hausses tarifaires dans l'Eau. L'Europe du Nord enregistre une croissance forte (+12,0%). L'Allemagne est en hausse de 4,6% grâce à la bonne dynamique de l'activité Déchets. Le Benelux est en hausse de 22,1% et les pays scandinaves de 46,5% sous l'effet des acquisitions réalisées en 2017. La zone Royaume-Uni/Irlande est en progression de 3,8% grâce à de très bons taux de disponibilité des PFIs, une bonne conquête commerciale auprès des industriels et la hausse des prix de l'électricité.

o Le Reste du monde continue de croître fortement avec une hausse de +12,9%. L'Amérique du Nord est en hausse de 4,4% malgré la cession des services industriels (+13,1% en organique) grâce aux bonnes performances de l'activité Energie au T1, aux succès commerciaux notamment dans l'efficacité énergétique et l'eau industrielle et aux bons volumes et prix dans les Déchets. L'Amérique Latine est en croissance de 30,2% avec un effet hausses tarifaires, un bon développement commercial et l'intégration depuis mai 2018 des activités de Grupo Sala, acteur leader dans le déchet toxique et municipal en Colombie. L'Asie croît de 18,1%. La Chine est en hausse de 13,5% avec une forte croissance dans les déchets (toxique, recyclage), et dans l'Energie. Bonnes performances également en Corée du Sud dans l'eau industrielle et au Japon, avec le démarrage de la concession d'Hamamatsu. La zone Pacifique est en croissance de 13,2% grâce à la mise en service de nouveaux actifs et de petites acquisitions ciblées dans les Déchets. L'Afrique et le Moyen-Orient sont en hausse de 9,6% avec notamment de bonnes performances dans les services à l'Energie au Moyen-Orient.

o Les activités mondiales sont en hausse de 4,6%, après +1,3% fin juin. Les déchets toxiques continuent de croître fortement (+9,5%) grâce à une très bonne dynamique commerciale, la hausse des volumes traités et la bonne progression du recyclage des huiles. Les travaux repartent au 3ème trimestre, +3,2% chez Veolia Water Technologies, dont le carnet de commandes continue de progresser aussi (+4% sur un an, à 1 884M€). Le chiffre d'affaires de la SADE est en hausse de 20,1% au 3ème trimestre avec de bonnes performances en France.

A change constant et hors effets travaux et prix des énergies, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 5,1% au T3, après +5,3% au T2 et +4,6% au T1.

Par activité, à change constant : dans l'Eau, le chiffre d'affaires est en progression de +2,9%. Les Déchets sont en forte croissance, de +9,8 % au 30 septembre, avec notamment d'excellents volumes, en progression de +4,0% (+3% au T1, +4,9% au T2, +4% au T3). L'Energie est en hausse de 8,8% grâce à un effet volumes et commerce très favorable et à la hausse des prix de vente de chaleur et d'électricité en Amérique du Nord et en Europe Centrale, partiellement compensés par un climat défavorable (-25M€) notamment en Europe Centrale au T2.

Le Groupe a de nouveau enregistré au cours des 9 premiers mois de l'année d'excellentes performances commerciales :

o Dans l'Eau en France, Veolia a notamment remporté la concession des eaux usées de la métropole de Bordeaux (contrat de 352 millions d'euros sur 7 ans).

o Sur les marchés industriels, le Groupe a remporté de nouveaux contrats dans l'efficacité énergétique, notamment pour Dow Dupont en Virginie (Etats-Unis) et Arcelor Mittal à Fos-sur-Mer (contrat de 450 millions d'euros sur 20 ans)

o Par ailleurs, les taux de renouvellement des contrats arrivés à échéance sont demeurés très satisfaisants dans tous les métiers du Groupe.

EBITDA en hausse de 6,9% à change constant, à 2 418 M€ contre 2 301 M€ au 30 septembre 2017 retraité (+5,1% à change courant).

o La variation des changes a pesé à hauteur de -41 M€ sur l'EBITDA. L'effet périmètre (+52 M€) compense l'effet des changes.

o A change constant, la croissance soutenue de l'activité couplée à la poursuite des économies à un niveau élevé (228 M€ avec 80M€ au T3, 78 M€ au T2 et 70 M€ au T1) ont permis d'enregistrer une progression de 6,9% de l'EBITDA. En réintégrant le Gabon, la croissance de l'EBITDA aurait été de 4,7 % à change constant. Les prix des énergies et recyclats ont eu un impact défavorable de 64 M€ sur la croissance de l'EBITDA, avec en particulier un effet de ciseau entre le coût des combustibles et le prix de la chaleur de 20 M€ au T1 en Europe Centrale, un effet baisse des prix des papiers de 18 M€ et une hausse du gasoil de 22 M€.

o L'analyse des variations de l'EBITDA par zone géographique à change constant fait ressortir les éléments suivants : en France, l'EBITDA est stable, en ligne avec la variation de l'activité. L'EBITDA de l'Eau est en hausse grâce aux économies engagées. Les Déchets enregistrent un repli sous l'effet de la baisse des prix des papiers recyclés. En Europe hors France, l'EBITDA est en croissance malgré le pincement combustible en Europe Centrale et Orientale. L'EBITDA du Reste du Monde est en forte croissance, portée par la forte progression du chiffre d'affaires. Dans les Activités Mondiales, l'EBITDA rebondit, avec toujours une croissance à deux chiffres pour les Déchets toxiques et une nette amélioration dans la construction (Veolia Water Technologies et SADE).

EBIT Courant en hausse de 9,8% à change constant, à 1 100 M€ contre 1 024 M€ au 30 septembre 2017 retraité (+7,4% à change courant).

o La variation des changes a pesé à hauteur de -25 M€ sur l'EBIT courant.

o La variation de l'EBIT courant bénéficie de la croissance de l'EBITDA et de dotations aux amortissements (y compris remboursements des actifs financiers opérationnels) stables à 1 233 M€ vs. 1 227 M€ au 30 septembre 2017 retraité. Les reprises de provisions sont en baisse et le solde provisions, ajustements de juste valeur et plus-values de cessions industrielles ressort à +27 M€ contre

+75 M€ au 30 septembre 2017 retraité. La contribution du résultat net courant des co-entreprises et entreprises associées est en hausse de 13 M€, à 89 M€.

Résultat net courant part du Groupe en hausse de 20% à change constant, à 457 M€ contre 396 M€ au 30 septembre 2017 retraité (+18,1% à change constant et hors plus-values financières).

o Le coût de l'endettement financier net est en baisse, à -301,3 M€ (contre -311,8M€) grâce à la politique de gestion active de la dette et à la réduction du coût de portage de la trésorerie. Les autres revenus et charges financiers courants ressortent à -110,7 M€ contre -115,8 M€ au 30 septembre 2017 retraité.

o Les plus-values de cessions financières s'établissent à 30,6 M€ contre 14,7 M€ au 30 septembre 2017 retraité, principalement suite la vente de l'activité services industriels aux Etats-Unis.

o Le taux d'impôt courant est stable à 24,3%.

Les investissements industriels bruts s'élèvent à 1 134 M€ (982 M€ au 30 septembre 2017), avec des investissements de maintenance stables (à 467M€) et des investissements de croissance de 667M€ contre 516M€, en lien avec l'accélération du développement commercial.

L'endettement Financier Net est en hausse au 30 septembre 2018 sous l'effet du remboursement de la dette hybride de 1 452M€.

L'endettement financier net ressort à 10 527M€ en progression par rapport au 31 décembre 2017 sous l'effet :

o Du remboursement de la dette hybride à hauteur de 1 452M€

o D'une variation saisonnière du BFR de 789M€

o D'investissements financiers nets pour 283M€

Il sera significativement inférieur à 10 Mds€ en fin d'année, avant prise en compte de la cession de Transdev.

Ajusté du remboursement de la dette hybride et après prise en compte de la cession de Transdev, l'endettement financier net devrait s'établir à un niveau comparable à celui des derniers exercices.

**********

Objectifs pleinement confirmés.

2018 (à change constant):

• Poursuite d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires

• Croissance de l'EBITDA supérieure à celle de 2017

• Réductions de coûts supérieures à 300 M€ 2019* :

• Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et plein effet des économies

• EBITDA compris entre 3,3 et 3,5 Mds€ (hors IFRIC 12), soit entre 3,5 Mds€ et 3,7 Mds€ y compris IFRIC 12

Croissance du dividende en ligne avec celle du résultat net courant

* à change constant (base fin 2016)

