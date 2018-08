Veolia Environnement : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Mercredi 1er août 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,97% à 18,96 euros)Veolia a enregistré une croissance de 13,5% (+21,4% à changes constants) de son bénéfice net part du groupe au premier semestre, à 225,4 millions d'euros. Hors plus ou moins-values de cessions financières, il a progressé de 9,7% (+13,3% à changes constants) à 316,3 millions. Son Ebitda a progressé de son côté de 3,7% (+5,8% à changes constants) à 1,67 milliard d'euros. Il a représenté 13,3% d'un chiffre d'affaires de 12,56 milliards. Ce dernier a augmenté de 3,1% (+6% à changes constants et 4,1% en organique). Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Veolia a progressé de 5,1%.