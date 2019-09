Veolia Environnement : La REcyclerie de Paris fête ses 5 ans de sensibilisation et d'actions pour une transition écologique et sociale

La REcyclerie réinvente le concept de 'tiers-lieu' - ni la maison, ni le travail -. Installée depuis 5 ans à Paris dans une ancienne gare de la petite ceinture, la REcyclerie est un lieu de rencontres, d'échanges et de partage, dédié à la protection de l'environnement. Citoyens, entreprises, associations et collectivités y construisent ensemble un monde plus juste et plus durable. Convaincu de l'intérêt de cette démarche, Veolia est partenaire principal de ce lieu d'expérimentation sur l'engagement de la société civile autour des sujets liés à l'environnement. Le Groupe a également dupliqué ce modèle en Afrique avec d'autres projets à l'étude. Bilan de 5 ans de succès !

Une démarche d'éco-sensibilisation : 18 000 podcasts téléchargés, des tutoriels vidéos (sur le zéro déchet, la biodiversité, l'alimentation responsable), et 2 guides sur l'alimentation responsable et le zéro déchet, publiés en partenariat avec les éditions Larousse.

Un café cantine responsable : avec une carte de produits maison, 68 000 plats végétariens servis, 50 000 litres de boisson, 8 tonnes de marc de café et de thé valorisées, et un centre de tri des déchets,

Une ferme urbaine qui produit, sur 1 000 m2 : 450 kg de fruits et légumes, 4 000 oeufs pondus par 16 poules, et 170 variétés de plantes, en utilisant 1 lombricomposteur et 5 bacs de compost. 300 formations aux techniques du potager ont été organisées.

3 65 jours d'ouverture et 200 000 visiteurs par an ; 500 adhérents et 100 bénévoles ;

Dès la première année d'ouverture, nous avons ressenti le besoin de nous appuyer sur un partenaire expert de l'environnement, qui donne du sens à notre démarche. Veolia a accepté dès le départ de nous accompagner. Quatre ans et 60 salariés plus tard, la réussite est au rendez-vous.

La REcyclerie est une structure innovante qui crée du lien social sur les territoires et qui propose des modes de consommation alternatifs et responsables. Nous travaillons à leur côté depuis 2015.

Amélioration de l'empreinte environnementale du lieu, via une étude menée par sa filiale 2EIen 2017 ;

Accompagnement autour de la réflexion sur le modèle économique du lieu et sur son impact ; liens avec l'Ecole des tiers lieux(créée en 2018 pour former des managers aux compétences multiples), et la Cité fertile.

Soutien, via la Fondation Veolia, de la programmation annuelle du lieu, et d'un cycle de conférences sur l'économie circulaires (2C) destiné aux jeunes.

Retrouvez la programmation de 2019 sur le site de la fondation Veoliaet de la REcyclerie.

Création d'une bibliothèque sur l'environnement, en lien avec le Prix du livre Environnementde la Fondation veolia.

Les tiers-lieux redynamisent les territoires en créant de la valeur (emplois, formation, incubation, sensibilisation, lien social). Chaque projet est adapté au territoire, à l'interface de l'innovation sociétale, du développement durable, de la sensibilisation et du mécénat d'entreprise :

L'Oasis à Niamey (Niger) : dans le cadre de son contrat d'exploitation des eaux au Niger, Veolia a créé en janvier 2018un lieu sur le modèle de la REcyclerie à Paris avec une structure adaptée aux besoins du territoire. Son ambition : au-delà de la sensibilisation du grand public à l'environnement, former et accompagner plus de 2 000 femmes entrepreneures sur tout le territoire du Niger. Résultats : 7 emplois ont été créés, 2 500 personnes accueillies, 686 femmes accompagnées dans des programmes de formation à l'entrepreneuriat.

Bientôt à Durban(Afrique du Sud), un tiers-lieu développera des projets à fort impact sociétal et centrés sur l'insertion des populations les plus démunies.

Letiers-lieuest un concept de sociologie urbaine, traduit de l'anglais 'Third place (ni le travail, ni la maison)', issu de l'ouvrage 'The great good place : cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community' de Ray Oldenburg et publié aux Etats-unis en 1999.

