Veolia Environnement : Les 11ème et 19ème arrondissements de Paris renouvellent leur confiance à Veolia pour la gestion de leurs déchets ménagers

18 décembre 2018

Ce nouveau contrat d'une durée de 3 ans - assorti d'une reconduction de 3 ans supplémentaires sous conditions -, va permettre à Veolia d'optimiser les moyens de collecte et d'accompagner la ville de Paris dans sa stratégie 'zéro déchet'.



Pour s'adapter à l'évolution

Avec la collecte « porte à porte » mise en place par Veolia, la ville de Paris installera des conteneurs dédiés dans les immeubles d'habitation, et une campagne d'information guidera les Parisiens dans le tri des déchets alimentaires. Cette initiative de la ville de Paris, en matière de la lutte contre le gaspillage alimentaire, participera à l'économie circulaire et à la réduction de l'empreinte carbone de la capitale : la chaleur récupérée lors de la méthanisation de ces biodéchets sera transformée en électricité verte ou en compost.

du volume de déchets dans ces deux arrondissements de Paris, les équipes deoptimiseront dans un premier temps les moyens de collecte déployés sur le terrain. Dans un deuxième temps, les déchets alimentaires seront collectés pour atteindre, conformément à la stratégie «» de la ville de Paris.

«Nous sommes très heureux de poursuivre et d'étendre notre activité dans ces deux arrondissements de Paris grâce à ce renouvellement de contrat. Année après année nous adaptons nos méthodes et nos performances aux évolutions des différents types de déchets. Notre ambition est non seulement de satisfaire pleinement les objectifs ambitieux de la ville de Paris mais aussi de participer à la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte », a expliqué Didier Courboillet, directeur régional Ile-de-France, de l'activité Recyclage et valorisation des déchets de Veolia en France.

