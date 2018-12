Veolia Environnement : Les territoires de “Lunéville à Baccarat” et du “Pays du Sânon” choisissent Veolia pour gérer les déchets de leurs 72 communes

17 décembre 2018

Établi pour une durée de 10 ans, ce contrat permettra de réduire la production d'ordures ménagères résiduelles et de recycler l'ensemble des déchets des collectivités concernées. C'est la première délégation de service public en France pour un contrat global de collecte et de traitement des déchets sur un tel périmètre, comptant 72 communes.

L'objectif du contrat, qui commence en janvier 2019, est de réduire de 40 % la production d'ordures ménagères résiduelles (OMR) non recyclables et de valoriser 100% des déchets d'ici la fin du contrat.

Veolia optimisera la collecte et le traitement des déchets des 21 000 foyers desservis sur un périmètre de 700 km², en réduisant les kilomètres parcourus conformément à la loi française sur la Transition énergétique.

Souscrit pour 2 communautés de communes distinctes, ce contrat permettra de mutualiser les moyens de la collecte.

Une redevance incitative, déjà opérationnelle sur une partie de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, récompensera les bons trieurs et ceux qui font un effort pour réduire leurs déchets, selon le principe « pollueur - payeur ». Cette nouvelle manière de financer la collecte des déchets permettra aussi aux habitants - citoyens ou industriels - de mieux maîtriser leur facture.

Pour réduire la production de déchets non recyclables, des campagnes d'information sont programmées. De nouveaux moyens de collecte seront déployés ainsi qu'une série d'initiatives locales en faveur de l'économie sociale et solidaire.



« Pour une collectivité de la taille du Sânon, le contrat groupé et le format de la DSP nous donnent les moyens d'une politique déchets très performante, avec des objectifs environnementaux élevés et une maîtrise financière sur le long terme », a témoigné Michel Marchal, président de la communauté de communes du Sânon.

« Notre collectivité se veut exemplaire en matière de développement durable et de politique déchets. Pour nous, le meilleur levier pour insuffler cette innovation est un partenariat sur le long terme, avec un unique délégataire qui puisse construire une solution globale et cohérente : c'est la réponse que Veolia a su nous apporter. Nous avions besoin d'une certaine échelle pour atteindre une masse critique de 50 000 habitants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés avec la communauté de communes du Sânon. La redevance incitative représente pour une partie de nos administrés un changement

important », a ajouté Laurent de Gouvion de Saint Cyr, président de la communauté de communes de Lunéville à Baccarat.

« Ce contrat est à la fois innovant et vertueux puisque la réduction des quantités de déchets entraînera à terme une diminution des coûts de collecte et de traitement. Il ne s'agit plus d'être rémunéré au volume mais bien à la performance. Dans ces territoires du Lunévillois, nous allons co-construire de nouveaux modèles de relations et de création de valeur partagée », a précisé Bernard Harambillet, directeur de l'activité Recyclage et valorisation des déchets de Veolia en France.

