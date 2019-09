Veolia Environnement : Mobilisation des collaborateurs pour la Semaine internationale de la santé et de la sécurité au travail de Veolia

La 5e Semaine internationale de la santé et de sécurité au travail de Veolia a débuté le 20 septembre, dans le monde entier. Sous le slogan 'Agir pour un meilleur avenir', le Groupe a abordé cette année le concept de la sécurité par le comportement, avec une campagne intitulée 'Vigilance et Bienveillance'. Tour d'horizon des initiatives locales. Dès l'ouverture de cette semaine, Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe en charge des opérations chez Veolia, a lancé un appel aux collaborateurs dans la vidéo 'Observing and caring', invitant chacun à une 'observation mutuelle' entre collègues et à une 'vigilance au travail'. Débats, ateliers et conférences encourageant chacun à jouer un rôle actif pour sa propre sécurité comme pour celle de ses collègues, ont ponctué cette semaine dans tous les pays où le Groupe est présent. Tour d'horizon de la mobilisation des collaborateurs : Afrique et Moyen-Orient Chez Enova, filiale de Veolia en Afrique et au Moyen-Orient, les équipes ont échangé sur les 10 standards des activités à risque élevé et sur les 11 règles d'or à respecter. Au Maroc, la filiale Redal de Veolia a invité ses sous-traitants à signer la déclaration intitulée 'Le travail facteur de sécurité, garant de santé', pour l'amélioration des conditions de travail sur les chantiers. L'événement a reçu la visite de Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique Moyen-Orient, et de Frédéric Goetz, directeur Prévention santé et sécurité du Groupe.

Asie et Australie-Nouvelle Zélande En Chine, des formations dédiées ont été organisées sur les sites de traitement des eaux usées (à Pékin), de gestion de l'énergie (à Binzhou, Jiamisu, Harbin), et de gestion des déchets (à Foshan). Dans ce pays, des modules de formation ont été mis à disposition via WeChat et Google Forms, chacun avec une vidéo suivie de questions-réponses. À Singapour, des discussions ont été initiées autour des enseignements tirés des incidents, des mesures préventives et des comportements sûrs à adopter. Au Japon, Yumiko Noda, présidente de Veolia Japon, a visité les sites de Chiba Chuo et de Narashino. Tous les employés ont reçu des mugs avec la création du Tee-shirts. En Australie, le slogan 'Are you OK?', invite les équipes à se préoccuper les uns des autres. Et sur 26 sites les employés ont participé à un quiz. Veolia a mis au point des modules de formation 'V-learning' sur les gestes 'A ne pas faire'.

Précédent Suivant

Amérique du Nord Des débats entre salariés ont été organisés sur les sites de Veolia aux Etats-Unis et au Canada, autour des règles 'Always Safe', et des retours d'expérience .

Amérique latine Veolia en Argentine a sensibilisé ses collaborateurs aux risques élevés inhérents à certaines activités. Au Brésil, des ateliers 'Vigilance et Bienveillance' et des contrôles de santé ont été proposés. Au Chili, les collaborateurs ont assisté à une pièce de théâtre sur les comportements routiniers. Veolia en Equateur a organisé des ateliers sur les activités à risque élevé et a sensibilisé ses collaborateurs à l'importance d'une alimentation équilibrée. Au Mexique, les collaborateurs ont appris à utiliser des extincteurs et pratiqué des activités kinesthésiques, Enfin au Pérou, ils ont pu suivre une formation à la bonne utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).

Précédent Suivant

Europe du nord Au Royaume-Uni, l'équipe de Bury a échangé sur son 'tableau d'engagement comportemental' de sécurité. En Allemagne, un camion dédié aux formations santé et sécurité au travail s'est déplacé dans les sites de Bayreuth, Zapfendorf et Rödenthal.

Précédent Suivant

Europe du sud En Espagne, une centaine d'employés a participé à des ateliers sur l'alimentation et sur l'ergonomie. Au Portugal, la semaine a débuté par une réunion avec le directeur du pays, Jose Melo Bandeira, diffusée à tous les responsables. Certains y ont assisté à distance avec leur équipe.

Précédent Suivant

Europe centrale et orientale En République tchèque, 80 participants ont suivi une formation sur la lutte contre l'incendie, les premiers secours et l'évacuation d'un espace confiné. En Slovaquie, les collaborateurs ont participé à l'évacuation du toit d'une centrale de chauffage. Une visite médicale a été proposée, suivie de recommandations par des médecins pour améliorer son état de santé. En Hongrie, dans les centrales biomasse d'Ajka et de Szakoly, des compétitions entre équipes ont été organisées sur le thème de la campagne. Dans les métiers de l'eau et des déchets, des pompiers sont intervenus pour une formation aux premiers secours et à la lutte contre les incendies. En Lituanie, le site web interne de Veolia Litesko a diffusé quotidiennement des informations et des interviews de collègues sur la santé et sécurité. En Bulgarie, pour promouvoir une 'conduite sûre', les meilleurs conducteurs ont pratiqué du karting. Les équipes ont été formées aux premiers secours et à la sécurité en espace confiné. En Russie, les équipes ont suivi des formations à la sécurité lors d'utilisation d'appareils de levage, et à la sécurité incendie, avec des exercices d'évacuation. Veolia en Pologne a organisé des activités, comme la lutte contre l'incendie, l'évacuation d'espaces confinés, des exercices en hauteur, l'utilisation de produits chimiques. En Roumanie, les collaborateurs ont participé à des formations sur les accidents du travail. Des ateliers ont été organisés sur les tranchées, l'étayage et la détection de câbles.

Précédent Suivant

France Dans l'activité Recyclage et valorisation des déchets, 560 collaborateurs de Mérignac (région Nouvelle-Aquitaine) ont été sensibilisés au risque routier avec un simulateur de conduite, une voiture tonneau et un simulateur de choc frontal. A Villeneuve-Tolosane (Occitanie), un ancien équipier de collecte a témoigné sur la période qui a suivi son accident du travail, et les conséquences sur sa vie professionnelle et familiale. A Saint-Priest (Auvergne-Rhône-Alpes), un film en '360 VR' montre un opérateur qui donne l'ordre de redémarrer une installation après sa maintenance et oublie une protection, causant ainsi un accident grave. A Giberville (Normandie), un atelier 'angle mort' a démontré que le nombre de personnes invisibles par le conducteur peut être important. 60 collaborateurs de Limoges (Nouvelle-Aquitaine) ont participé à un parcours en réalité virtuelle sur le déchet industriel : conduite de camion, chargement et déchargement de benne. Le site de Secode à Boves (Hauts-de-France) a organisé une initiation aux massages cardiaques, aux dégagements des voies respiratoires et aux arrêts de saignement, avec un quiz à partir de situations réelles. A Claye-Souilly (Ile-de-France), les équipes ont participé à une formation incendie avec évacuation dans une fumée dense et sans visibilité.

Précédent Suivant

Dans l'ensemble des régions de l'activité Eau, un 'escape game' a proposé aux équipes des énigmes liées à la sécurité, à partir d'indices disséminés et cachés dans une pièce, pour en sortir rapidement. A Limoges (Nouvelle-Aquitaine), un 'serious game' a pointé les risques d'une opération de dépotage de produits chimiques. En région Hauts-de-France, des 'safety gamers' en équipe ont résolu une enquête sur un accident du travail. En Aveyron, le club de foot féminin de Rodez a organisé un échauffement collectif avec des collaboratrices de Veolia. Dans la région Centre-Ouest, l'association Medisur a expliqué comment se prémunir du risque 'drogues et alcool'.

Précédent Suivant

L'activité Énergie de Veolia a organisé des causeries dans l'ensemble de ses établissements pour parler 'vigilance' & attention à soi mais aussi à ses collègues, et 'bienveillance' & attention aux autres dans un climat ouvert et positif.

Chez Veolia Industries Global Solutions, le témoignage vidéo d'un salarié accidenté à cause de produits chimiques a sensibilisé les équipes à la prévention des accidents.

Les équipes de Recherche et Innovation de Veolia en France ont inventé et partagé des slogans : « Happy safe workers ! », « Osons partager ensemble notre expérience ! », « La sécurité se construit ensemble », « Osons pour tous le réflexe sécurité », « Sécurité = Vie », « Soyons vigilants à rendre la Bienveillance contagieuse ».