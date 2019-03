Veolia Environnement : Nestlé et Veolia partenaires pour lutter contre les déchets plastiques et développer des programmes de recyclage

Ce partenariat explorera également diverses technologies afin d'établir des modèles de recyclage viables dans différents pays. Et notamment la technologie de recyclage chimique, comme la pyrolyse, qui permet par exemple de produire un plastique de la même qualité que le plastique vierge. Ces technologies aideront Nestlé à accroître la part de matière recyclée dans ses emballages qui atteindra 35 % pour les bouteilles en plastique et 15 % pour l'ensemble des emballages produits à l'horizon 2025.

Magdi Batato, vice-président exécutif en charge des opérations chez Nestlé a déclaré : « Les déchets plastiques représentent un défi qui ne peut être relevé qu'en adoptant simultanément tout un écosystème de solutions. Ce partenariat marque une nouvelle étape spécifique pour accroître nos efforts dans la lutte indispensable contre les déchets plastiques. Grâce à la technologie et au savoir-faire de Veolia, nous lancerons plusieurs projets pilotes dans divers pays avec l'intention de les déployer par la suite à l'international. »

Laurent Auguste, senior vice-président exécutif en charge du développement, de l'innovation et des marchés chez Veolia a déclaré : « Je suis ravi et je salue ce partenariat avec Nestlé, référence mondiale de l'alimentation, qui contribuera à une économie des plastiques plus circulaire. Notre savoir-faire de valorisation des ressources et de recyclage a fait de nous un partenaire privilégié pour les marques internationales et autres acteurs de la chaîne de valeur désireux d'œuvrer dans ce domaine à travers le monde entier. Nous estimons qu'il est grand temps d'aller vers plus de recyclage et nous sommes ravis d'aider nos clients à innover pour améliorer notre qualité de vie, tout en protégeant notre planète et ses ressources. »

Ce partenariat avec Veolia intervient dans le prolongement d'une série d'initiatives et de démarches spécifiques pour accélérer la lutte contre les déchets plastiques, conformément à l'engagement de Nestlé de rendre 100 % de ses emballages recyclables ou réutilisables à l'horizon 2025.