Veolia Environnement : Nouvelle série de succès dans l’eau et l’assainissement pour Veolia en France

15 octobre 2018

Veolia vient de remporter de nouveaux contrats dans l'eau et l'assainissement dans 4 régions : avec l'agglomération de Cannes Pays de Lérins, Dinan Agglomération, Givors, et la Côte de Nacre.



♦ En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agglomération de Cannes Pays de Lérins a confié à Veolia pour une durée de 10 ans, la gestion du service d'assainissement qui comprend une station d'épuration et 526 km de réseau . Sur ce territoire très touristique, la population passe pendant la période estivale de 158 000 habitants à plus de 3 millions de résidents temporaires chaque année.

Le système innovant de pilotage à distance 'Hypervision 360' analyse les données en temps réel pour mieux gérer le réseau et prévenir les risques : il utilise des caméras de dernière génération capables de fournir un diagnostic en temps réel, des drones pour inspecter les canalisations, des capteurs pour surveiller l'état des réseaux, et des outils de prévision des précipitations. Ce contrat débutera le 1er janvier 2019.

♦ En Bretagne, Dinan Agglomération (25 communes) a choisi Veolia pour diriger pendant 7 ans le service d'eau potable en collaboration avec la collectivité. Des travaux d'amélioration permettront de réduire la consommation d'énergie du service de 7% d'ici à la fin du contrat.

Tout comme l'agglomération de Cannes, Dinan Agglomération bénéficiera du service innovant de pilotage à distance 'Hypervision 360'. La relation avec le consommateur sera digitalisée et plus ciblée.

♦ Dans la région de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes, le service d'assainissement collectif de Givors a été confié à Veolia pour une durée de 6 ans. Des solutions spécifiques sont prévues pour limiter l'impact environnemental lié à l'eau, aux boues, à l'énergie, aux odeurs et au bruit.

♦ En Normandie, le Syndicat intercommunal d'assainissement de la Côte de Nacre qui regroupe 8 communes a confié à Veolia, dans une gouvernance partagée, son service d'assainissement qui comprend un réseau de 170 km, 8 bassins tampons, 34 stations de pompage et une usine de dépollution de 97 000 équivalents habitants. Le contrat prévoit la protection des eaux de baignade avec un suivi renforcé du système d'assainissement en période estivale, l'utilisation du procédé photovoltaïque-thermique 'Cogenair' pour le compostage, et la mise en place d'un tarif éco-solidaire.



'Ces succès reflètent la dynamique de notre projet d'entreprise Osons 20/20. Ils témoignent de la force des offres Veolia pour apporter la réponse la mieux adaptée et la plus performante', a réaffirmé Frédéric Van Heems, Directeur Général de l'activité Eau de Veolia en France.

