Veolia Environnement : PR - Nova Veolia et sa filiale Birdz choisissent Orange Business Services pour les accompagner dans la digitalisation des services de télérelevé d'eau de Veolia en France (in french)

Communiqué de presse Paris, le 19 décembre 2018

Nova Veolia et sa filiale Birdz choisissent Orange Business Services pour les accompagner dans la digitalisation des services de télérelevé d'eau de Veolia en France

■ Le plus grand projet de déploiement d'objets connectés en LoRa® en France

​

​

Entièrement dédiée au développement de services innovants à forte composante digitale, Nova Veolia et sa filiale Birdz, pionnier du télérelevé des consommations énergétiques a​ u service de la Smart City, choisissent Orange Business Services pour les accompagner dans la digitalisation de l'activité eau de Veolia en France. Objectif : connecter plus de 70% des compteurs en télérelevé d'ici 2027.

● Plus de 3 millions de compteurs d'eau connectés à terme au réseau LoRa® d'Orange en France

Expert IoT de Veolia​(« I​ oT » o​ u « I​ nternet Of Things » : Internet des objets connectés), Birdz collecte quotidiennement des millions de données via ses compteurs d'eau intelligents pour aider ses clients (collectivités, industriels, tertiaire, abonnés) à réduire leurs factures énergétiques et améliorer leurs services. Les solutions Birdz permettent notamment de visualiser et anticiper la consommation des abonnés, de détecter des consommations atypiques (fuite d'eau) ou encore des cas de fraude.

Aux côtés d'Orange Business Services, Birdz fait aujourd'hui, avec LoRa®, un standard industriel, le choix d'une solution interopérable et réversible déployée par de nombreux opérateurs à travers le monde. Un choix qui lui permet de se concentrer sur son cœur de métier et d'aller encore plus loin dans le développement de nouveaux services.

Le réseau national LoRa® d'Orange couvre plus de 30 000 communes et 95% de la population en France Métropolitaine. Ce réseau radio basse fréquence dédié aux objets connectés est peu énergivore et peu coûteux. Simple en termes de déploiement, il est idéal pour les compteurs intelligents, souvent positionnés en environnements peu accessibles (sous-sol d'immeuble, trappe d'accès compteur…).

Après une période de test de 12 mois à Toulouse, Birdz a choisi le réseau LoRa® d'Orange, une technologie innovante et pérenne, avec une qualité de service élevée pour connecter à terme plus de 3 millions de compteurs intelligents d'eau sur l'hexagone.

Une ambition commune : mettre l'IoT au service des villes, des collectivités et des citoyens

Veolia et Birdz partagent avec Orange Business Services l'ambition de favoriser le développement de services connectés et intelligents pour optimiser la gestion mais aussi la consommation des ressources et des énergies dans les villes.

"Ce projet avec Orange Business Services illustre l'ambition de Veolia autour de la digitalisation de nos métiers et de nos services" précise Frédéric Van Heems, directeur général de Veolia Eau France. ​"C'est un véritable levier de croissance qui permet d'optimiser nos méthodes et nos performances, mais aussi de proposer de nouvelles offres à nos clients, en ligne avec leurs attentes en termes d'efficacité, d'interactivité et de transparence".

"Birdz a choisi Orange Business Services pour réaliser son virage stratégique consistant à passer d'une technologie nécessitant le déploiement d'une infrastructure de réseau radio, à une solution ouverte, interopérable et réversible , répondant aux besoins de nos clients", ajoute Xavier Mathieu, directeur général de Birdz.

Fort de plus de 2 000 experts IoT & Data de 1 300 experts en cybersécurité, et d'équipes réparties sur tout le territoire, Orange Business Services bénéficie d'une parfaite connaissance des collectivités locales, des besoins et usages autour de l'énergie et de leurs enjeux qui en font un partenaire de confiance et de premier choix.

« N​ ous sommes fiers d'accompagner Veolia et Birdz sur ce projet d'envergure. Orange Business Services accompagne de nombreuses entreprises dans leurs projets IoT, de la collecte des données, au transport, au stockage, à l'analyse en garantissant un niveau de sécurité élevé. Notre stratégie multi-technologies, LoRa®, 2G/3G/4G ou encore LTE-M, permet de répondre aux spécificités de chaque secteur. Déjà leader en France, notre ambition est de le devenir leader de l'IoT en Europe. » ajoute Helmut Reisinger, CEO ​ d'Orange Business Services.

À propos d'Orange Business Services

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 25 000 collaborateurs d'Orange Business Services sont dédiés aux entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d'infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l'international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur w​ ww.orange-business.com ou suivez-nous sur L​ inkedIn, Twitter et nos b​ logs. Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et p​ rès de 2​ 61 millions de clients à travers 28 pays au 30 septembre 2018. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

​

​ ​

​

​

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de Birdz :

Né de la fusion de Homerider Systems et de m2ocity et filiale à 100 % de Nova Veolia, Birdz, pionnier du télérelevé des consommations d'eau, déploie un savoir-faire unique au service de la Smart City. Acteur majeur de l'IoT en France, Birdz offre un très large écosystème de solutions pour gérer les utilités de la ville et préserver la qualité de l'environnement urbain : eau, énergies, température, pollution, bruit, … et maîtrise toute la chaîne de valeurs, de la conception des capteurs jusqu'à la valorisation utile de millions de données collectées.

www.Birdz.com

A propos de Veolia

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 25,12 milliards d'euros. w​ ww.veolia.com

