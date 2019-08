Veolia Environnement : Pour Barclays, Veolia a atteint son potentiel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Évènement suffisamment rare pour être signalé, observe Barclays dans une note : ses stratégistes ont relevé leur recommandation sur le secteur européen des utilities de Pondérer en ligne à Surpondérer. Barclays explique la traditionnelle prudence des analystes vis-à-vis du secteur par son caractère défensif. Cependant, force est de constater que les sociétés qui le composent ont progressé de 13% en un an, soit plus que le marché actions européen (+10%).Selon le bureau d'études, cette surperformance devrait se poursuivre dans les mois à venir compte tenu des solides résultats semestriels dévoilés récemment par les principaux acteurs de l'eau, des déchets et de l'énergie.Juste un bémol, le courtier a dégradé sa recommandation sur le français Veolia de Surpondérer à Pondérer en ligne tout en maintenant son objectif de cours à 23,50 euros en raison de la récente progression du titre. Effectivement, l'action du numéro un mondial du secteur a bondi de 21% depuis le début de l'année et de 18,8% en un an, surperformant son secteur.Les investisseurs apprécient les solides performances du fleuron français. Début août, Veolia a dévoilé ses résultats du premier semestre 2019 et confirmé ses perspectives annuelles. Ainsi, le spécialiste des services collectifs a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 331 millions d'euros sur la période (+46,5% sur un an)." Veolia enregistre une forte progression de ses activités dans toutes ses géographies et démontre une nouvelle fois la pertinence de son positionnement et de sa stratégie de croissance sélective ", a commenté Antoine Frérot, le PDG du groupe.Compte tenu de ses performances semestrielles, Veolia a réitéré ses objectifs annuels, à savoir plus de 220 millions d'euros d'économies, un Ebitda compris entre 3,9 et 4 milliards d'euros (y compris l'impact des IFRS 16) et une croissance du dividende en ligne avec celle du résultat net courant.