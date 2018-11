Veolia Environnement : a émis avec succès 750 millions d’euros à 11 ans

Communiqué de Presse

Paris, 28 novembre 2018

Finance - Groupe

Veolia a émis avec succès 750 millions d'euros à 11 ans

Cet emprunt obligataire, de maturité janvier 2030 (soit 11 ans et 1 mois), porte un coupon de 1,94 % et a été émis au pair.

La qualité du carnet d'ordre ainsi que sa taille très conséquente (jusqu'à 2,4 milliards d'euros) a permis à Veolia d'atteindre une taille de 750 millions d'euros, tout en réduisant substantiellement la marge d'émission.

Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les bonnes conditions obtenues dans un marché moins favorable que lors des précédentes émissions témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.

Les produits de l'émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société.

