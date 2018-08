Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia a enregistré une croissance de 13,5% (+21,4% à changes constants) de son bénéfice net part du groupe au premier semestre, à 225,4 millions d'euros. Hors plus ou moins-values de cessions financières, il a progressé de 9,7% (+13,3% à changes constants) à 316,3 millions. Son Ebitda a progressé de son côté de 3,7% (+5,8% à changes constants) à 1,67 milliard d'euros. Il a représenté 13,3% d'un chiffre d'affaires de 12,56 milliards. Ce dernier a augmenté de 3,1% (+6% à changes constants et 4,1% en organique). Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Veolia a progressé de 5,1%.Le groupe a "pleinement" confirmé ses objectifs 2018 d'une poursuite d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires, d'une croissance de l'Ebitda supérieure à celle de 2017 et de réductions de coûts supérieures à 300 millions d'euros.Pour 2019 aussi, Veolia maintient ses perspectives d'une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et d'un Ebitda compris entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros (hors IFRIC 12), soit entre 3,5 et 3,7 milliards y compris IFRIC 12.