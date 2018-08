Veolia Environnement : confirme ses objectifs 2018-2019 après un 1er semestre conforme aux attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia Environnement (VIE.FR) a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2018 et 2019 après une hausse de ses résultats au premier semestre, tirée par la plupart de ses marchés en dehors de la France.

Au premier semestre, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net de 225 millions d'euros, en hausse de 13,5% par rapport à la période correspondante de 2017. De son côté, le résultat net courant part du groupe, qui ne tient pas compte de certains produits ou charges exceptionnels, est ressorti en hausse de 13,6% à 329 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,67 milliard d'euros, en hausse de 3,7%. Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 12,56 milliards d'euros, en hausse de 3,1% en données publiées et de 6% à taux de change constants.

Selon FactSet, les analystes financiers anticipaient en moyenne un résultat net courant de 345 millions d'euros, un Ebitda de 1,68 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 12,6 milliards d'euros.

"Le chiffre d'affaires bénéficie des efforts supplémentaires engagés en 2017 et a crû de 6%, avec notamment des volumes en hausse de 4% dans la Propreté", a déclaré le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, cité dans un communiqué.

Le groupe a bénéficié d'indexations tarifaires positives en France comme à l'étranger, et connu une "amélioration significative" de la dynamique commerciale par rapport au premier semestre 2017, dans l'eau et dans les déchets, notamment auprès de clients industriels.

La croissance organique a toutefois légèrement ralenti au deuxième trimestre, à 5,1% contre 7% au premier, en raison notamment de conditions climatiques négatives dans l'eau et d'une baisse du prix de vente de matières recyclées (papier cartons) dans les déchets.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Veolia a confirmé qu'il visait, à taux de change constants, une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une hausse de son Ebitda supérieure à celle de 2017 et des réductions de coûts supérieures à 300 millions d'euros. En 2019, à taux de change constants sur la base de fin 2016, Veolia espère retirer le "plein effet" de ses mesures d'économies, avec un Ebitda attendu entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros, hors normes IFRIC 12, soit entre 3,5 milliards et 3,7 milliards d'euros y compris IFRIC 12. Le groupe a également réitéré son engagement de faire croître son dividende "en ligne avec la croissance du résultat net courant".

A la fin juin, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 10,6 milliards d'euros, contre 9,67 milliards d'euros à la fin mars, sous l'effet d'une hausse des investissements industriels et financiers, et d'une variation saisonnière du besoin en fonds de roulement, a précisé Veolia.

Les économies opérationnelles ont par ailleurs atteint 148 millions d'euros sur les six premiers mois, en ligne avec l'objectif annuel.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

