Veolia Environnement : confirme ses objectifs 2018 après une accélération de sa croissance au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia Environnement a confirmé mercredi ses objectifs financiers annuels après une hausse de ses résultats sur neuf mois et une accélération de sa croissance au troisième trimestre.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges exceptionnels, de 457,4 millions d'euros, en hausse de 15,5% par rapport à la même période de 2017 à changes courants et en progression de 20% à changes constants. Hors effets de change et plus- ou moins-values de cessions financières nettes d'impôts, le résultat net courant a progressé de 18,1% à 392,2 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 2,42 milliard d'euros, en progression de 5,1% à taux de change courants et de 6,9% à taux de change constants. Le taux de marge correspondant a atteint 12,9%, en amélioration de 10 points de base par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cet agrégat comptable a notamment bénéficié de la poursuite des économies du groupe, qui ont atteint 80 millions d'euros au troisième trimestre et 228 millions d'euros sur les neuf premiers mois, en ligne avec l'objectif annuel de 300 millions d'euros.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 18,76 milliards d'euros, en hausse de 4,3% à taux de change courants et de 6,6% à taux de change constants. La croissance du groupe a nettement accéléré au troisième trimestre. "Il s'agit de la plus forte progression trimestrielle depuis 2014", a souligné le PDG, Antoine Frérot, pendant une téléconférence. De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a enregistré une croissance à changes constants de 7,8%, contre 6% sur l'ensemble du premier semestre. A changes et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint 4,7% sur un an au troisième trimestre. L'activité sur cette période a notamment été soutenue par une croissance de 2,6% en France, contre un repli de 1,1% au trimestre précédent. Veolia a expliqué que cette progression provenait notamment, dans l'eau, d'un rebond des volumes et d'indexations tarifaires en progression.

Selon FactSet, les analystes financiers tablaient en moyenne sur un résultat net courant sur neuf mois de 448 millions d'euros, un Ebitda de 2,42 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros.

"Les résultats de Veolia sur les neuf premiers mois sont très solides", a déclaré Antoine Frérot, confirmant par là même l'ensemble des objectifs de l'entreprise.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Veolia a confirmé viser, à taux de change constants, une croissance "soutenue" de son chiffre d'affaires ainsi qu'une hausse de son Ebitda supérieure à celle de 2017 et des réductions de coûts supérieures à 300 millions d'euros. En 2019, à taux de change constants sur la base de fin 2016, Veolia espère retirer le "plein effet" de ses mesures d'économies, avec un Ebitda attendu entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros, hors normes IFRIC 12, soit entre 3,5 milliards et 3,7 milliards d'euros y compris IFRIC 12. Le groupe a également réitéré son engagement de faire croître son dividende "en ligne avec la croissance du résultat net courant".

A la fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 10,53 milliards d'euros, contre 9,29 milliards d'euros à la fin 2017, en raison notamment de l'effet d'un remboursement de dette hybride de 1,45 milliard d'euros. Antoine Frérot a indiqué que Veolia comptait repasser sous les 10 milliards d'euros d'endettement net d'ici à la fin de l'année, sans tenir compte du produit de cession de la participation dans Transdev.

Le 2 octobre, Veolia a annoncé la cession de sa participation au capital de l'opérateur de transports publics Transdev au groupe allemand Rethmann pour 340 millions d'euros. Antoine Frérot a expliqué que la finalisation de cette transaction devrait intervenir en décembre et en janvier, une fois les procédures antitrust achevées.

Interrogé sur les acquisitions du groupe, le dirigeant a expliqué que le spécialiste du traitement de l'eau et des déchets continuerait de porter son attention sur des cibles de petite et moyenne taille, soit inférieures à 500 millions d'euros, car elles "sont moins coûteuses que les grandes acquisitions et plus faciles à intégrer". Veolia a pour habitude de payer une acquisition entre 5 et 7 fois son Ebitda avant synergies, a rappelé le PDG du groupe.

