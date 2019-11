Veolia Environnement : confirme ses objectifs 2019 après une hausse de ses résultats sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019, après avoir vu ses résultats croître sur les neuf premiers mois de l'année.

"Sur les neuf premiers mois de l'année, Veolia réalise une solide performance, confirmant sa trajectoire de croissance soutenue. Avec un chiffre d'affaires et un Ebitda en hausse de plus de 5% et un résultat net courant de plus de 7%, l'ensemble de nos indicateurs s'inscrit dans la fourchette haute des projections", a commenté le PDG du groupe, Antoine Frérot, cité dans un communiqué.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges exceptionnels, de 486 millions d'euros contre 457 millions d'euros un an plus tôt. Ce chiffre représente une hausse de 7,2% à changes courants et de 7,5% à changes constants. Hors effets de change et plus- ou moins-values de cessions financières nettes d'impôts, le résultat net courant a cru de 7,7% à changes constants pour atteindre 468 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 2,89 milliards d'euros, en hausse de 5,1% à taux de change courants comme à taux de change constants. Le taux de marge correspondant a atteint 14,6%, contre 12,9% aux neuf premiers mois de 2018.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 19,76 milliards d'euros, en hausse de 5,2% à taux de change courants et de 5% à taux de change constants. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires a cru de 3,8% à taux de changes constants.

A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 12,49 milliards d'euros, contre 12,28 milliards d'euros un an plus tôt, sous l'effet de variations de change et d'investissements financiers de 146 millions d'euros, partiellement compensés par la réduction de l'effet saisonnier défavorable du besoin en fonds de roulement, a précisé Veolia.

Veolia a de nouveau "pleinement" confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Veolia table sur une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires, sur des économies de coûts d'au moins 220 millions d'euros, sur un Ebitda compris entre 3,9 milliards et 4 milliards d'euros à changes constants et y compris l'impact de la norme comptable IFRS 16, ainsi que sur une croissance du dividende "en ligne avec celle du résultat net courant".

Veolia présentera le 27 février 2020, en marge de la publication de ses résultats 2019, son plan stratégique qui couvrira les années 2020 à 2023. A cette occasion, le groupe devrait révéler une série d'objectifs financiers et les moyens de les atteindre.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VEOLIA:

http://www.finance.veolia.com/communiques_publies_au_titre_de_l_information_financiere.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire